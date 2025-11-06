Lösningsarkitekt till avdelningen för analys och statistik
Är du en erfaren lösningsarkitekt som vill bygga upp och kvalitetssäkra vårt datawarehouse för att stärka myndighetens analysförmåga? Då kan det här vara en roll för dig. Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Myndigheten arbetar enligt ett agilt arbetssätt baserat på SAFe för att utveckla framtidens e-hälsa och förbättra vardagen för patienter, vårdpersonal, apotek och social omsorg. Du kommer arbeta inom den agila nätverksorganisationen i det nybildade tåget Sekundärdata och Analys som stöttar avdelningen med tekniska lösningar. Utöver det kommer du tillsammans med myndighetens övriga arkitekter delta i forum som ansvarar för att forma arkitekturen inom myndigheten.
Målet är att förbättra vardagen för patienter, vårdpersonal, apotek och social omsorg. Du får även möjlighet till vidareutbildning och att delta i olika nätverk, både inom och utanför myndigheten. Du kommer att tillhöra enheten Utveckling, inom avdelningen Analys och statistik. Enheten består, förutom av arkitekt, även av system- och databasutvecklare, testspecialister samt release train engineer.
Om avdelningen
Avdelningen Analys och statistik ansvarar för att det på myndigheten finns en god analysförmåga samt utvecklade metoder och arbetssätt kopplade till analys och utredning. Avdelningen stödjer myndighetens utredningar och bidrar till att E-hälsomyndigheten levererar analyser och faktaunderlag av god kvalitet så att myndigheten och regeringen kan fatta välgrundade beslut. Avdelningen bidrar till en datadriven verksamhet på myndigheten.
Om dig
Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, då de är avgörande för hur du kommer att lyckas i rollen. Därför söker vi dig som har noggrant och strukturerat arbetssätt och som brinner för att ta fram lösningar med välfungerande arkitektur och hög kvalitet. Du har vidare en helhetssyn, och en förmåga att se och hitta möjliga lösningar. Som person trivs du när du får samarbeta med andra, är kommunikativ, och du tar stort eget ansvar för att driva ditt arbete framåt.
Vi söker dig som har:
• akademisk examen som civilingenjör, systemvetare eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av arbete med IT-arkitektur
• aktuell arbetslivserfarenhet av design och utveckling av datawarehouse för statistik, analys och AI arbete
• förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• aktuell arbetslivserfarenhet av modelleringsnotationer som Archimate och Unified Modeling Language (UML)
• aktuell arbetslivserfarenhet av mjukvaruutveckling
• aktuell arbetslivserfarenhet av att programmera i R och Python
• aktuell arbetslivserfarenhet av informationsarkitektur.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt med flera samhällsviktiga tjänster för vård och apotek som alltid ska fungera. Vi driver utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen för hälso- och sjukvård och skapar förutsättningar för digitalisering.
Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Du blir en del av en arbetsplats där vi jobbar med viktiga samhällsuppdrag.
Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delar av tiden på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Enhetschef Elisabeth Ahlgren: 010-458 6216
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Gabriela Plachecka: gabriela.plachecka@ehalsomyndigheten.se
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 30 november 2025. Ladda upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på urvalsfrågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Stockholm eller Kalmar. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Om E-hälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten driver utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan, oavsett var individer får vård.
Hos oss arbetar cirka 600 medarbetare fördelat på två orter, Kalmar och Stockholm. Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
