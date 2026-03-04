Lösningsarkitekt och AI-samordnare till Rättsmedicinalverket
2026-03-04
Vill du ha en nyckelroll i gränslandet mellan avancerad teknik, juridik och verksamhetsnytta? Nu söker IT- och digitaliseringsenheten en drivande lösningsarkitekt som i sin roll även ska agera såsom myndighetens AI samordnare och koordinera myndighetens AI-satsningar. IT- och digitaliseringsenheten ingår i myndighetens huvudkontor, som är placerat centralt i Stockholm, och ansvarar för IT-drift, IT-förvaltning och IT-utveckling. En prioriterad del i vårt arbete framåt är att öka myndighetens förmåga att använda AI och ny teknik genom datadrivet arbete. Vi står nu inför ett spännande skifte där vi ska etablera tekniska och strategiska förutsättningar för detta.
Ditt uppdrag
Du kommer att ha ett ansvar som spänner över teknik, strategi och samverkan:
• Projektleda arbetet med att kravställa och etablera vår plattform för AI. Du säkerställer tillsammans med berörda inom it-drift-funktionen, infrastruktur som klarar avancerad modellträning och analys, anpassad för en miljö med mycket höga skyddsvärden.
• Du blir en nyckelperson i myndighetens beredningsgrupp för AI-frågor. Tillsammans med juridisk och säkerhetsmässig expertis utvärderar ni initiativ för att säkerställa att vi följer AI-förordningen och nationella riktlinjer. Du ansvarar för att principer som mänsklig kontroll och transparens genomsyrar alla våra AI-processer.
• Agerar ambassadör och ansvarar för att höja AI-mognaden på myndigheten. Genom workshops, utbildningar och dialoger stöttar du verksamheten att hitta rätt tillämpningar.
• Leda arbetet med att ta fram och förvalta myndighetens AI-strategi och handlingsplan och säkerställa att den går i takt med vår övergripande digitaliseringsstrategi.
• Bevaka utvecklingen inom offentlig sektor och deltar i relevanta nätverk för att säkerställa att RMV drar nytta av gemensamma statliga lösningar och standarder.
• Akademisk utbildning inom IT, system-/datavetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av att planera och genomföra olika systeminföranden med fokus på lösningsarkitektur, exempelvis inom områden såsom AI-lösningar, maskininlärning eller datadrivna arbetssätt.
• Mycket god förståelse för både tekniken (t.ex. LLM, Machine Learning, infrastrukturkrav), riskhantering samt regelverken (GDPR, AI-förordningen).
• Erfarenhet av att agera i samverkan med många olika professioner för att få ett heltäckande resultat.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller annan verksamhet med höga krav på sekretess och säkerhet (säkerhetskänslig verksamhet).
• Erfarenhet av att arbeta med IT-arkitektur, lösningsdesign eller systemutveckling med avseende på leverans som sker både on-prem och som molntjänst.
• Erfarenhet av förändringsledning.
• Kunskap och/eller erfarenhet av att leda workshops
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda senast vid sista ansökningsdagen.
Personliga egenskaper och förmågor
För att lyckas i befattningen behöver du vara kommunikativ och ha en utpräglad samarbetsförmåga samt en god förmåga att bygga broar mellan teknik och verksamhet. Du kommer att arbeta tätt ihop med både systemtekniker, förvaltningsledare, jurister, informationssäkerhetssamordnare och verksamhetsexperter, vilket kräver att du är pedagogisk och prestigelös.
Det är av stor vikt att du är uthållig och visar gott omdöme, särskilt gällande balansen mellan innovation och säkerhet. Du är självgående och initiativtagande samt tar hänsyn till helhetsperspektivet i allt du gör. Eftersom du ska leda en förflyttning på myndigheten behöver du vara trygg i att driva frågor framåt även när processerna inte är färdigritade.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placering företrädesvis vid huvudkontoret i Stockholm eller i Linköping. Myndighetens enheter finns på olika orter i Sverige, varför resor i tjänsten kan förekomma. Det finns utifrån verksamhetens behov möjlighet att teckna enskild överenskommelse om distansarbete del av arbetstid. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
I vissa av våra rekryteringar genomförs en bakgrundskontroll. Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov.
Befattningen kan komma att bli inplacerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kan därmed komma att genomföras under anställningen. Det innebär att du då behöver vara svensk medborgare, men du får gärna ha utländsk bakgrund.
I samband med anställning vid Rättsmedicinalverket kan det komma att följa en skyldighet att krigsplaceras.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 25 mars 2026. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. Om du har skyddade personuppgifter kontakta nedan angiven chef.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef Efrem Solomon, tfn 010-483 49 81. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Ta gärna del av våra förmåner: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här jobbar rättsläkare, utredare, rättsmedicinska assistenter, biomedicinska analytiker, administratörer och många fler på uppdrag av bland andra polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/ Ersättning
Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättsmedicinalverket
