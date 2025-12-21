Lösningsarkitekt med fokus på moderna tekniker och AI
Afry AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2025-12-21
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-12-21Beskrivning av jobbet
Designa och implementera skalbara, säkra och högpresterande lösningar som möter verksamhetsbehov.
Samarbeta nära med utvecklare, DevOps, produktägare och andra intressenter för att säkerställa lyckade leveranser.
Agera teknisk ledare och delta aktivt i kodning, arkitekturdiskussioner och tekniska beslut.
Ta fram teknisk dokumentation, arkitekturplaner och integrationsstrategier.
Utvärdera ny teknik och föreslå lösningar som skapar affärsvärde.
Delta i kodgranskningar och säkerställa teknisk kvalitet och hållbarhet.
Stödja sälj- och presales-aktiviteter genom att ta fram tekniska lösningsförslag och delta i kunddialoger.Kvalifikationer
Kandidatexamen eller magisterexamen inom datavetenskap, mjukvaruutveckling, teknisk fysik eller liknande område.
5+ års erfarenhet av mjukvaruutveckling med moderna språk (t.ex. Java, C#, Python, eller Node.js).
2+ års erfarenhet som lösningsarkitekt eller teknisk ledare med ansvar för systemdesign.
Erfarenhet av att bygga API:er, mikrotjänstearkitektur och distribuerade system.
Goda kunskaper om molnplattformar som Azure, AWS, eller Google Cloud Platform.
Vana att arbeta med containrar (Docker), Kubernetes, CI/CD och infrastruktur som kod (t.ex. Terraform).
Förståelse för datamodellering, dataplattformar och integrationer.
Erfarenhet av att arbeta i miljöer med höga krav på säkerhet och tillförlitlighet.
Erfarenhet av offentlig sektor eller försvar är en stark fördel, särskilt i projekt där informationssäkerhet och regelefterlevnad är centrala.
Erfarenhet av att arbeta med AI-system är en stor merit, särskilt om du har implementerat eller integrerat ML-modeller, NLP-lösningar eller generativ AI.
Ytterligare information
Vår enhet Digital Services verkar över hela utvecklingskedjan med experter inom projektledning, kravanalys, QA och test, systemutveckling, arkitektur, dataanalys och AI, cybersäkerhet med mera.
Vad erbjuder AFRY dig som anställd?
Vi har regelbundna träffar där temat varierar mellan kompetens och socialt utbyte, eller både och. En bra balans helt enkelt!
Du får t.ex.:
En AFRY Buddy som bollplank under din första tid som anställd
Balans i arbetslivet med möjlighet till hybridarbete.
Tillgång till Club AFRY där en bredd av spännande och underhållande aktiviteter för våra medarbetare anordnas - det finns något för alla! Läs gärna mer här.
Konkurrenskraftiga förmåner gällande pension, friskvård och föräldraledighet reglerade i vårt kollektivavtal
Företagsrabatter med externa partners genom vår förmånsportal Advantage You.
Friskvårdsbidrag 4500 SEK/år.
Restauranger och kaféer på plats
Ett enormt nätverk av tekniska experter med +19 000 kollegor runtom i världen.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-01-20
Kontaktperson för frågor:
Aamir Faried, Gruppchefaamir.faried@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13476A". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9658391