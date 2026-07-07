Lösningsarkitekt inom tjänstedesign - från idé till verklighet
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2026-07-07
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Digitaliseringsavdelningen, Sektionen för produkt- och tjänstedesign
Regeringskansliet är mitt i en omfattande digital utveckling. Vi bygger moderna digitala tjänster, stärker informationshanteringen och utvecklar en säker och hållbar digital miljö för hela organisationen. För att lyckas behöver vi bli fler.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Digitaliseringsavdelningen leder stora delar av Regeringskansliets digitala förflyttning. Vårt uppdrag är unikt – våra lösningar används i hela Regeringskansliet och på över 100 utlandsmyndigheter världen över. Det du är med och utvecklar får direkt betydelse för hur Sveriges regering bedriver sitt arbete, både nationellt och globalt.
Nu stärker vi vår förmåga inom produkt- och tjänsteutveckling för att skapa hållbara, användarcentrerade och framtidssäkra digitala lösningar. Som en del av denna satsning utvecklar vi vår kompetens inom lösningsarkitektur för att säkerställa att verksamhetsbehov omsätts till robusta, sammanhållna och långsiktigt hållbara lösningar.
Om Rollen
Som lösningsarkitekt får du en central roll i att omsätta verksamhetens behov till hållbara tekniska lösningar. Du verkar i gränslandet mellan verksamhet, design och teknik och bidrar till att skapa digitala tjänster som används i några av Sveriges mest samhällsviktiga verksamheter.
Du tar fram lösningsarkitektur, driver tekniska vägval och säkerställer att lösningar utformas med rätt balans mellan funktionalitet, säkerhet och långsiktig hållbarhet. Tillsammans med utvecklingsteam, verksamhet och andra arkitekter bidrar du till att skapa en modern och sammanhållen digital miljö.
Hos oss får du:
Arbeta i en samhällsviktig verksamhet med stort genomslag
Bidra till utvecklingen av framtidens digitala tjänster
Vara med och forma arbetssätt och arkitekturförmåga i en växande organisation
Arbeta i en miljö där design, verksamhet, teknik och säkerhet möts
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se/Publiceringsdatum2026-07-07Bakgrund
Formella krav:
Högskoleutbildning eller annan relevant utbildning
Arbetslivsrfarenhet som lösningsarkitekt eller liknande roll
Gedigen erfarenhet av systemintegration och systemdesign
Erfarenhet av arbete i större, komplexa IT‐miljöer
Fördjupad kunskap inom molnarkitektur, containerteknik eller integrationsmönster
Kunskap om informationssäkerhet, dataskydd och compliance
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Arbetslivserfarenhet av Azure, AWS eller andra molnplattformar
Arbetslivserfarenhet av integrationsplattformar
Erfarenhet inom IT-säkerhet
Arbetat med arkitekturmetoder som TOGAF eller SAFe
Erfarenhet av agila arbetssätt
Dina egenskaper
Du är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du kan förklara komplexa tekniska frågor på ett tydligt sätt och bygger förtroende hos både verksamhet och teknik. Du trivs med att samarbeta, ta initiativ och bidra till utvecklingen av både lösningar och arbetssätt.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.Övrig information
Rollen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, vänligen kontakta sektionschef Sofia Pöner. Du är även välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Filip Ristov. Fackliga kontakter är Johan Strokirk för Saco Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen med din ansökan senast 16 augusti 2026.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
111 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
9995731