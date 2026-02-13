Lösningsarkitekt Datastyrning Nivå 4. Uppdragsperiod 2026-03-30-2027-03-31
2026-02-13
Vi söker nu en Lösningsarkitekt Datastyrning Nivå 4 till vår kundUppdragsperiod: 2026-03-30 - 2027-03-31 (Möjlighet till förlängning)Ort: Stockholm, Luleå, Göteborg
Ansök omgående, dock senast 15 februari
Uppdragsbeskrivning Vår kund har som målsättning att bli mer datadrivet genom att bl.a. fatta beslut och utveckla arbetssätt utifrån data. Som Lösningsarkitekt spelar du en central roll i att, tillsammans med andra arkitekter och utvecklare, driva utvecklingen med kravställning, lösningsarkitektur, systemutveckling och implementation för att vidareutveckla kundens datahantering.
Vi söker en konsult som kan bidra till att utveckla och förvalta framtida plattform för datadelning.
Rollen är central i arbetet med att skapa förutsättningar för att på ett hållbart och säkert sätt tillgodose alla verksamheters behov av information. Du kommer att ha en viktig roll i satsning på datadriven utveckling och ökad grad av automatiserat informationsutbyte. Du ansvarar för det tekniska arkitekturarbetet för plattformen för datadelning som utförs tillsammans med de andra medlemmarna i teamet och ingår också i olika nätverk hos kunden, bl.a. med IT-avdelningens övriga arkitekter.
Arbetet innebär bland annat att:
utveckla och förvalta lösningsarkitektur för kundens plattform för datadelning
omsätta konceptuella modeller till datamodeller och dataflöden samt realisera regler för styrning av datahantering
säkerställa att plattformen för datadelning följer kundens arkitekturprinciper, informationssäkerhetskrav samt förekommande lagkrav
tillsammans med bl. a. leveransområdesansvarig fungera som teknisk länk till driftsenheter, leverantörer, systemutvecklare samt övrig verksamhet
delta i framtagande av tullverksgemensamma arkitekturprinciper, målbilder och roadmaps.
Genom att arbeta nära behovsägare och övriga leveransområden hjälper du till med att lösa de tekniska behov och utmaningar som finns för att kunden ska kunna bli mer datadriven. Du bidrar också med innovation och nytänkande genom att omvärldsbevaka och ta till dig det som händer inom branschen.
Du som konsult kommer att behöva säkerhetsklassas inom ramen för uppdraget och uppdraget kan inte påbörjas innan säkerhetsklassning är klar.
Efterfrågad kompetensnivå:
Nivå 4 Kunskap: Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom ett område Erfarenhet: Har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet, nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom området. Har befunnit dig på nivå 3 under minst 2 år. Ledning: Tar huvudansvar för ledning av större grupp Självständighet: Mycket stor
Kompetenskrav på dig som konsult:
Minst sex (6) års dokumenterad erfarenhet av arkitekturarbete med fokus på data/information, t.ex. i olika typer av dataplattformar, integrationslösningar eller hantering av masterdata och metadata, under de senaste tio åren
Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med data och scheman i olika format, t.ex. sql och json m.fl.
Dokumenterad erfarenhet av att realisera konceptuella modeller i IT-system, datamodeller, flöden och mekanismer för styrning
Meriterande
Erfarenhet av arbete med API-baserat informationsutbyte
Erfarenhet av arkitekturarbete som rör systemutveckling i applikationslager, samt förståelse för och kravställning av infrastrukturlager
Erfarenhet av informations- och datamodellering
Erfarenhet av olika lösningar och principer för strukturering av data, både lagring och utbyte
Erfarenhet av att optimera dataflöden
Erfarenhet av behörighetsstyrning
Erfarenhet av systemdesign med Sparx Enterprise Architect (UML)
Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder
Omfattnings och plats
En (1) resurs 100% på distans eller på plats (helt eller delvis)
Arbetsplats: I kundens lokaler i Luleå, Stockholm eller Göteborg. Första veckan vill kunden dock att du ska kunna vara på plats i deras lokaler i Luleå samt att du ska kunna resa till Luleå vid 3 tillfällen per halvår á 2 dagar. Skulle mer behov av närvaro önskas så avtalas detta i samförstånd med dig och oss.
Start: 2026-03-30 eller från det datum alla parter undertecknat avtalet.
Slutdatum: 2027-03-31 med möjlighet till 3 förlängningar på 12 månader.
Handlingar som ska bifogas i din ansökan:
CV i Word-format
Personligt brev med motivation, relevanta referenser och beskrivning av utvalda leveranser
