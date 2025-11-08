Lördagsjobb Som Återvinningsarbetare Hos Ssam I Tingsryd!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Anläggningsarbetarjobb / Tingsryd
2025-11-08


Är du ute efter ett aktivt extrajobb på lördagar där service står i fokus? SSAM söker nu en engagerad medarbetare till återvinningscentralen i Tingsryd med snar start.

I tjänsten som återvinningsarbetare möter du besökare, hjälper dem att sortera rätt och ser till att anläggningen hålls säker och välordnad. Du arbetar utomhus och behöver vara självgående, lösningsorienterad och trygg i att ta egna initiativ.

Arbetstider
• Huvudsakligen lördagar kl. 09.45-15.30
• Möjlighet till extra pass vid frånvaro på vardagar
• Sommararbete kan förekomma

Placeringsort
Återvinningscentralen i Tingsryd.

Anställning
Anställningen sker direkt hos SSAM. Introduktion ges löpande och du kan gärna börja omedelbart.

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som
• Har ett naturligt driv och ett professionellt sätt i kundmöten
• Är självständig, pålitlig och handlingskraftig
• Har gymnasieexamen
• Innehar B-körkort (krav) och har tillgång till bil
• Har god datorvana
• Behärskar svenska i tal och skrift

Meriterande:
• Hjullastarkort
• ADR-utbildning (1.3)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stinavägen 3 (visa karta)
352 46  VÄXJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Kenan Karic
vaxjo@studentconsulting.com

Jobbnummer
9595455

