Lördagsjobb Som Återvinningsarbetare Hos Ssam I Tingsryd!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Anläggningsarbetarjobb / Tingsryd Visa alla anläggningsarbetarjobb i Tingsryd
2025-11-08
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Tingsryd
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Är du ute efter ett aktivt extrajobb på lördagar där service står i fokus? SSAM söker nu en engagerad medarbetare till återvinningscentralen i Tingsryd med snar start.
I tjänsten som återvinningsarbetare möter du besökare, hjälper dem att sortera rätt och ser till att anläggningen hålls säker och välordnad. Du arbetar utomhus och behöver vara självgående, lösningsorienterad och trygg i att ta egna initiativ.
Arbetstider
• Huvudsakligen lördagar kl. 09.45-15.30
• Möjlighet till extra pass vid frånvaro på vardagar
• Sommararbete kan förekomma
Placeringsort
Återvinningscentralen i Tingsryd.
Anställning
Anställningen sker direkt hos SSAM. Introduktion ges löpande och du kan gärna börja omedelbart.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
• Har ett naturligt driv och ett professionellt sätt i kundmöten
• Är självständig, pålitlig och handlingskraftig
• Har gymnasieexamen
• Innehar B-körkort (krav) och har tillgång till bil
• Har god datorvana
• Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Hjullastarkort
• ADR-utbildning (1.3) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stinavägen 3 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Kenan Karic vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9595455