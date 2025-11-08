Lördagsjobb Som Återvinningsarbetare Hos Ssam I Markaryd!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Anläggningsarbetarjobb / Markaryd Visa alla anläggningsarbetarjobb i Markaryd
Vill du ha ett meningsfullt extrajobb på lördagar och gillar att möta människor? SSAM söker nu dig som kan börja snarast och vill bidra till en välfungerande och trivsam återvinningscentral i Markaryd.
I rollen som återvinningsarbetare ansvarar du för att ta emot besökare, guida dem i rätt sortering och se till att anläggningen hålls i ordning. Du arbetar utomhus och är en viktig del av kundupplevelsen. Här trivs du som gillar att vara aktiv, lösa problem och ta eget ansvar.
Arbetstider
• Huvudsakligen lördagar kl. 09.45-15.30
• Extra arbetstillfällen kan uppstå på vardagar vid frånvaro i ordinarie personal
• Möjlighet till arbete under sommaren
Placeringsort
Tjänsten utgår från SSAM:s återvinningscentral i Markaryd.
Anställning
Du anställs direkt av SSAM och introduceras löpande. Start sker så fort som möjligt.
DETTA SÖKER VI
Vi letar efter dig som
• Brinner för service och bemöter kunder på ett tryggt och trevligt sätt
• Är självständig, initiativtagande och pålitlig
• Har gymnasieutbildning
• Har B-körkort (krav) och tillgång till bil
• Är van vid datorer
• Talar och skriver god svenska
Meriterande:
• Hjullastarkort
ADR 1.3
