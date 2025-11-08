Lördagsjobb Som Återvinningsarbetare Hos Ssam I Markaryd!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Anläggningsarbetarjobb / Markaryd
2025-11-08


Vill du ha ett meningsfullt extrajobb på lördagar och gillar att möta människor? SSAM söker nu dig som kan börja snarast och vill bidra till en välfungerande och trivsam återvinningscentral i Markaryd.

I rollen som återvinningsarbetare ansvarar du för att ta emot besökare, guida dem i rätt sortering och se till att anläggningen hålls i ordning. Du arbetar utomhus och är en viktig del av kundupplevelsen. Här trivs du som gillar att vara aktiv, lösa problem och ta eget ansvar.

Arbetstider
• Huvudsakligen lördagar kl. 09.45-15.30
• Extra arbetstillfällen kan uppstå på vardagar vid frånvaro i ordinarie personal
• Möjlighet till arbete under sommaren

Placeringsort
Tjänsten utgår från SSAM:s återvinningscentral i Markaryd.

Anställning
Du anställs direkt av SSAM och introduceras löpande. Start sker så fort som möjligt.

DETTA SÖKER VI

Vi letar efter dig som
• Brinner för service och bemöter kunder på ett tryggt och trevligt sätt
• Är självständig, initiativtagande och pålitlig
• Har gymnasieutbildning
• Har B-körkort (krav) och tillgång till bil
• Är van vid datorer
• Talar och skriver god svenska

Meriterande:
• Hjullastarkort
• ADR 1.3

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stinavägen 3 (visa karta)
352 46  VÄXJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Kenan Karic
vaxjo@studentconsulting.com

Jobbnummer
9595452

