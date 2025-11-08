Lördagsjobb Som Återvinningsarbetare Hos Ssam I Lessebo!
2025-11-08
Gillar du att möta människor och vill ha ett extrajobb på lördagar? SSAM söker nu en driven och serviceorienterad medarbetare till återvinningscentralen i Lessebo, med start så snart som möjligt.
Om rollen
Du blir en viktig del av kundupplevelsen på anläggningen. Arbetet innebär att ta emot besökare, vägleda i sortering och se till att området hålls rent och strukturerat. Du jobbar utomhus och behöver vara självständig, trygg och bra på att ta egna initiativ.
Arbetstider
• Primärt lördagar kl. 09.45-15.30
• Extra pass kan tillkomma vid sjukfrånvaro eller ledighet på vardagar
• Möjlighet till sommararbete
Placeringsort
Återvinningscentralen i Lessebo.
Anställning
Du blir anställd direkt av SSAM. Introduktion sker löpande och vi ser gärna att du kan börja omedelbart.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
• Ger professionell och positiv service
• Är självgående, ansvarstagande och tar initiativ
• Har gymnasieutbildning
• Har B-körkort (krav) och tillgång till bil
• Har god datorvana
• Talar och skriver svenska på en god nivå
Meriterande:
• Hjullastarkort
• ADR 1.3 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stinavägen 3 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Kenan Karic vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9595454