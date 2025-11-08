Lördagsjobb Som Återvinningsarbetare Hos Ssam I Lessebo!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Anläggningsarbetarjobb / Lessebo
2025-11-08


Gillar du att möta människor och vill ha ett extrajobb på lördagar? SSAM söker nu en driven och serviceorienterad medarbetare till återvinningscentralen i Lessebo, med start så snart som möjligt.

Om rollen
Du blir en viktig del av kundupplevelsen på anläggningen. Arbetet innebär att ta emot besökare, vägleda i sortering och se till att området hålls rent och strukturerat. Du jobbar utomhus och behöver vara självständig, trygg och bra på att ta egna initiativ.

Arbetstider
• Primärt lördagar kl. 09.45-15.30
• Extra pass kan tillkomma vid sjukfrånvaro eller ledighet på vardagar
• Möjlighet till sommararbete

Placeringsort
Återvinningscentralen i Lessebo.

Anställning
Du blir anställd direkt av SSAM. Introduktion sker löpande och vi ser gärna att du kan börja omedelbart.

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som
• Ger professionell och positiv service
• Är självgående, ansvarstagande och tar initiativ
• Har gymnasieutbildning
• Har B-körkort (krav) och tillgång till bil
• Har god datorvana
• Talar och skriver svenska på en god nivå

Meriterande:
• Hjullastarkort
• ADR 1.3

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stinavägen 3 (visa karta)
352 46  VÄXJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Kenan Karic
vaxjo@studentconsulting.com

Jobbnummer
9595454

