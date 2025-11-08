Lördagsjobb Som Återvinningsarbetare Hos Ssam I Älmhult!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Anläggningsarbetarjobb / Älmhult Visa alla anläggningsarbetarjobb i Älmhult
2025-11-08
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Älmhult
, Osby
, Ljungby
, Markaryd
, Olofström
eller i hela Sverige
Är du serviceinriktad, självgående och vill jobba extra på lördagar? SSAM söker dig som vill arbeta på återvinningscentralen i Älmhult med start snarast. Perfekt för dig som trivs med kundkontakt, tar initiativ och gillar ordning!
Som återvinningsarbetare är du en viktig del av kundmötet på anläggningen. Du hjälper besökare att sortera rätt, svarar på frågor och ser till att området är tryggt och välorganiserat. Arbetet sker utomhus, året runt, och passar dig som gillar att vara aktiv och ta ansvar.
Arbetstider
• Främst lördagar kl. 09.45-15.30 (största bemanningsbehovet)
• Extra pass kan förekomma vid sjukfrånvaro och ledighet på vardagar
• Möjlighet till sommarvikariat
Placering
Du arbetar på SSAM:s återvinningscentral i Älmhult.
Anställningsform
Du blir anställd direkt av SSAM. Start sker omgående och rekrytering sker löpande.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är:
• Mycket serviceinriktad och trygg i kundmöte
• Självgående, ansvarstagande och initiativrik
• Driven och gillar att ta i där det behövs
• Har avslutad gymnasieutbildning
• Har B-körkort (krav) och tillgång till bil
• Har god datorvana
• Har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande:
• Hjullastarkort
• ADR-utbildning (minst 1.3) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stinavägen 3 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Kenan Karic vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9595453