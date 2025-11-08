Lördagsjobb Som Återvinningsarbetare Hos Ssam I Älmhult!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Anläggningsarbetarjobb / Älmhult
2025-11-08


Är du serviceinriktad, självgående och vill jobba extra på lördagar? SSAM söker dig som vill arbeta på återvinningscentralen i Älmhult med start snarast. Perfekt för dig som trivs med kundkontakt, tar initiativ och gillar ordning!

Som återvinningsarbetare är du en viktig del av kundmötet på anläggningen. Du hjälper besökare att sortera rätt, svarar på frågor och ser till att området är tryggt och välorganiserat. Arbetet sker utomhus, året runt, och passar dig som gillar att vara aktiv och ta ansvar.

Arbetstider
• Främst lördagar kl. 09.45-15.30 (största bemanningsbehovet)
• Extra pass kan förekomma vid sjukfrånvaro och ledighet på vardagar
• Möjlighet till sommarvikariat

Placering
Du arbetar på SSAM:s återvinningscentral i Älmhult.

Anställningsform
Du blir anställd direkt av SSAM. Start sker omgående och rekrytering sker löpande.

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som är:
• Mycket serviceinriktad och trygg i kundmöte
• Självgående, ansvarstagande och initiativrik
• Driven och gillar att ta i där det behövs
• Har avslutad gymnasieutbildning
• Har B-körkort (krav) och tillgång till bil
• Har god datorvana
• Har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Meriterande:
• Hjullastarkort
• ADR-utbildning (minst 1.3)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stinavägen 3 (visa karta)
352 46  VÄXJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Kenan Karic
vaxjo@studentconsulting.com

Jobbnummer
9595453

