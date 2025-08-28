Lönespecialist till Uppsala universitet, tidsbegränsat
HR-avdelningen är en del av Universitetsförvaltningen och vi arbetar i moderna lokaler i Segerstedthuset som ligger mitt i ett av Uppsalas vackraste områden, nära Uppsala slott.
Vi söker nu en driven, serviceinriktad och engagerad lönespecialist till vår Löneenhet. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en spännande och samhällsviktig verksamhet med varierade och utvecklande arbetsuppgifter tillsammans med kollegor som har kompetens inom hela HR-området.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
I rollen som lönespecialist kommer du att arbeta konsultativt med universitetets löner tillsammans med ett kunnigt och engagerat team om cirka 13 personer. Vi arbetar enligt ett gemensamt arbetssätt där ingen har ansvar för en specifik institution - i stället hanterar vi tillsammans hela löneprocessen för samtliga verksamheter. Det gör att vi samarbetar tätt i teamet, samtidigt som du förväntas arbeta självständigt och ta stort eget ansvar.Om tjänsten
Arbetet innebär variation, ansvar och många kontaktytor. Som lönespecialist hos oss får du arbeta med att:
- Självständigt handlägga löner, ersättningar och utbetalningar
- Lönekontroller, månadsavstämningar, rapportering och uppföljning
- Säkerställa att gällande lagar, regler och kollektivavtal följs
- Informera verksamhetsnära HR, chefer och medarbetare om sakfrågor, regelverk, rutiner och tillämpning av lönesystemet
- Ge konsultativt stöd i hanteringen av löner till våra institutioner och avdelningar
- Ha kontakt med berörda myndigheter om t.ex. skatter och socialförsäkring
Kvalifikationskrav
Vi sker dig som:
- Har lönespecialistexamen från yrkeshögskola
- Erfarenhet av självständigt arbete med hela löneprocessen där du har både djupa och breda lönekunskaper
- God förståelse för relaterade lagar och regelverk
- Vana att arbeta i olika lönesystem och god förståelse för systemfrågor.
- Goda kunskaper i Excel och Word.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Som person är du serviceinriktad, driven och strukturerad. Du har god samarbetsförmåga och arbetar lika bra i team som självständigt och tycker om att dela med dig av dina erfarenheter. Arbetet medför många interna och externa kontakter, varför du behöver ha en god social kompetens och förmågan att kommunicera på ett pedagogiskt och professionellt sätt med olika målgrupper.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Erfarenhet av arbete i systemet Primula i klient och webbmiljö
- Kunskaper om de statliga avtalen
- Erfarenhet av arbete inom universitet/högskola
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Jenny Nilsson, Enhetschef, 018-471 1588, jenny.ma.nilsson@uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 11 september, UFV PA 2025/2444
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
