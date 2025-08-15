Lönespecialist Till Uppdrag I Norrort
2025-08-15
Är du en erfaren Lönespecialist redo för ett uppdrag med omgående start? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2025-08-15Om företaget
Vi söker nu en Lönespecialist till en av våra kunder i Norrort. Detta är ett konsultuppdrag på ca 3-4 månader med omgående start. Rollen är placerad i Solna med möjlighet till hybridarbete. Arbetsuppgifter
Som Lönespecialist kommer du att avlasta ett på tre personer. I ditt dagliga arbetet ingår lönekörningar, registrering av avvikelser, sjukfrånvaro och ledighet. Du kommer att besvara lönerelaterade frågor från de anställda, sammanställa statistik både internt och externt samt hjälpa till med de dagliga arbetsuppgifter inom lönehantering. Arbetet kommer att kräva kunskap gällande hantering av både kollektivanställda och tjänstemän.Profil
För att snabbt komma in i och stötta upp teamet, behöver du vara självgående i lönehantering ax till limpa. Vi söker dig som är van att arbeta efter tydliga deadlines och har god kunskap inom kollektivavtal.
För att trivas i rollen bör du vara lösningsorienterad i ditt arbetssätt och snabbt se vad som behöver göras. Du trivs i en team där man stöttar och avlastar varandra och jobbar mot gemensamma deadlines. Rollen innebär mycket kommunikation kollegor emellan på alla nivåer vilket ställer höga krav på din kommunikativa förmåga och servicenivå. Du är flytande i svenska i både tal och skrift. Har du erfarenhet av löneadministration inom assistansbolag är detta extra meriterande.
Framgångsfaktorer
• Flera års erfarenhet som Lönespecialist, gärna tidigare inom assistansbolag
• Erfarenhet inom Crona lön är särskilt meriterande
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/Så ansöker du
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Solna
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Sara Westin-James 072-215 15 34
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2025-08-31
Denna tjänst är ett konsultuppdrag där du blir anställd hos oss på Resultat och uthyrd till vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker löpande då tjänsterna ska tillsättas inom kort. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Sara Westin-James; 072 215 15 34. Ersättning
