Lönespecialist till Sparc Group - Göteborg & Stockholm
Sparc Group AB (publ) / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-10-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sparc Group AB (publ) i Göteborg
, Haninge
, Åstorp
, Linköping
, Finspång
eller i hela Sverige
Är du en erfaren lönespecialist som trivs i en dynamisk miljö där du får vara med och bygga upp processer från grunden? Vi söker nu en lönespecialist till vår snabbt växande installationskoncern. Tjänsten finns att söka i både Göteborg och Stockholm.
Om tjänsten
Som lönespecialist hos oss får du en nyckelroll i att hantera löneprocesserna för flera av våra dotterbolag. Du blir en viktig del av att bygga upp och utveckla lönefunktionen som en central stödfunktion inom koncernen. Rollen innebär många kontaktytor där du samarbetar med både företagsledare, ekonomifunktionen och HR för att säkerställa en smidig och effektiv lönehantering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Hantering och administration av löner för koncernens bolag.
Säkerställa att löneprocesser följer lagar, avtal och interna riktlinjer.
Hantering av pensioner, försäkringar och andra personalrelaterade ersättningar.
Rådgivning och stöd till chefer och medarbetare i lönefrågor.
Delta i utvecklingen av effektiva och moderna löneprocesser.
Samverka med ekonomi- och HR-avdelningen för att säkerställa korrekta rapporter och uppföljning.
Vem är du?
Vi söker dig som har några års erfarenhet av lönearbete och känner dig trygg i hela löneprocessen. Du har en god förståelse för kollektivavtal, skatteregler och lagstiftning inom området.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad.
Har erfarenhet av att arbeta med lönehantering i en större organisation.
Har lätt för att samarbeta och trivs med många kontaktytor.
Är förändringsbenägen och vill vara med och bygga upp effektiva rutiner och processer.
Har en eftergymnasial utbildning inom lön, ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Du behärskar svenska flytande och i tal och skrift
Vad erbjuder vi?
En spännande möjlighet att vara med och bygga upp en central lönefunktion i en växande koncern.
En dynamisk och utvecklande arbetsmiljö med stora möjligheter att påverka.
Placering i Göteborg eller Stockholm - du väljer!
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparc Group AB (publ)
(org.nr 559320-0347) Arbetsplats
Sparc Group AB Kontakt
Camilla Lindeberg camilla.lindeberg@sparcgroup.se Jobbnummer
9541077