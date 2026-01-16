Lönespecialist till Recover Skadeservice
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ha en roll där din kompetens gör verklig skillnad och där du får stort ansvar för en viktig funktion? Som Lönespecialist hos Recover Skadeservice blir du en nyckelperson med helhetsansvar för löneprocessen. Du erbjuds en utvecklande tjänst i en organisation som värdesätter kvalitet, samarbete och engagemang, där ditt arbete bidrar till att skapa en välfungerande helhet. Vill du vara med och driva förbättringar och utveckla processer? Då kan detta vara din nästa möjlighet!
Om Recover Skadeservice
Recover är Nordens ledande aktör inom sanering och skadehantering, ett företag som gör verklig skillnad för både kunder och samhälle. Med fokus på kvalitet, hållbarhet och kundnöjdhet erbjuder Recover en trygg och professionell arbetsmiljö där långsiktighet och engagemang står i centrum. Här värdesätts struktur, noggrannhet och ett prestigelöst samarbete, där alla bidrar till en välfungerande helhet.
Recover befinner sig i en spännande utvecklingsfas och satsar på att effektivisera och modernisera sina processer, där lönefunktionen är en viktig del av framgången. Hos Recover får du möjlighet att vara med och påverka, utveckla och bidra till en organisation som ständigt strävar efter förbättring.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Som Lönespecialist har du ett helhetsansvar för löneprocessen och arbetar självständigt med lönehantering från start till mål. Rollen är bred och varierad och innebär många kontaktytor inom organisationen. I rollen som lönespecialist tillhör du ekonomiteamet och spelar en viktig roll i organisationens ekonomiska flöde. Du har god insikt i ekonomiska processer samt erfarenhet av bokföring och rapportering kopplad till lönehantering.
Du fungerar som ett stöd till chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor och säkerställer att löner, ersättningar och förmåner hanteras korrekt och enligt gällande lagar och avtal.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Självständigt arbete med hela löneprocessen
Hantering av nyanställningar, avslut och förändringar i lön
Tolkning och tillämpning av kollektivavtal
Hantering av frånvaro, semester, pensioner och förmåner
Kontakt med myndigheter och externa parter
Avstämningar, kontroller, bokföring och rapportering
Stöd och rådgivning till chefer och medarbetare
Medverkan i utveckling och förbättring av löneprocesser och system
Om dig
Vi söker dig som är trygg i din roll som lönespecialist och trivs med att arbeta strukturerat och självständigt. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Samtidigt är du kommunikativ och serviceinriktad, med lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Du har relevant utbildning inom lön och/eller flera års erfarenhet av kvalificerat lönearbete. Du har god kunskap om kollektivavtal och är van att arbeta i lönesystem samt i digitala verktyg.
Rollen kräver mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift samt goda kunskaper inom Office 365. Erfarenhet av lönehantering i Hogia, arbete med förändringsarbete samt processutveckling är meriterande.
Du erbjuds
Här erbjuds du en utvecklande roll i en organisation som värdesätter kompetens, engagemang och balans mellan arbete och privatliv. Du blir en del av ett professionellt och stöttande team där samarbete och arbetsglädje står i fokus. Tjänsten är en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Det finns möjlighet att arbeta från kontoret i Järfälla, Stockholm eller i Uppsala.Så ansöker du
I denna process samarbetar Recover Skadeservice med Jurek Recruitment & Consulting. Urval och intervjuer sker löpande, så du är varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hanna Kaponen på hanna.kaponen@jurek.se
.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se Arbetsplats
Jurek Kontakt
Hanna Kaponen hanna.kaponen@jurek.se Jobbnummer
9689908