Lönespecialist till Löneenheten i Upplands Väsby kommun
Är du en noggrann och serviceinriktad lönespecialist som vill arbeta med att stärka, utveckla och förbättra lönearbetet? Sök då till oss på Löneenheten i Upplands Väsby kommun!
Vi erbjuder dig
Ett varierat och utvecklande lönearbete med stor delaktighet i arbetets utformande.
Vi uppmuntrar förslag till förbättringar och arbetar med ständiga förbättringar av våra processer och arbetssätt. Vi erbjuder även flexibla arbetstider och en hybrid arbetsmodell som innebär arbete hemifrån cirka 2-3 dagar i veckan.
Löneenheten tillhör kommunledningskontoret. Som lönespecialist hos oss arbetar du tillsammans med dina sex kollegor på Löneenheten och är en av kommunens experter inom det löneadministrativa området.Om tjänsten
Din huvudsakliga arbetsuppgift blir löpande hantering av månatliga lönerelaterade arbetsuppgifter och säkerställa att lagar och avtal följs, så att rätt lön betalas ut till kommunens medarbetare. Det innebär bland annat registrering utifrån inkomna underlag, kontroller, uppföljning, korrigeringar och arvodes hantering.
Du arbetar också med att ge kommunens chefer och medarbetare stöd och support i lönefrågor via telefon eller vårt gemensamma ärendehanteringssystem.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Eftergymnasial utbildning inom löneområdet eller motsvarande utbildning, alternativt flera års erfarenhet av lönearbete som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
- Tidigare erfarenhet av arbete inom löneområdet i en större organisation
- God kunskap om tillhörande lagar och avtal.
Det är meriterande om du:
- Har erfarenhet av att ha arbetat i olika IT-system, och särskilt erfarenhet arbete i HR- och lönesystemet Heroma
- Tidigare har arbetat med pensionsadministration och har kunskap i kollektivavtal Allmänna bestämmelser.
Som person är du strukturerad, har god administrativ förmåga, är serviceinriktad och är bra på att kommunicera såväl skriftligt som muntligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/96". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Anette Öhman 0850901716 Jobbnummer
9825998