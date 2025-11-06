Lönespecialist till företag i Varberg
Vill du jobba som Lönespecialist med ansvar för tjänstebilar? TNG söker lönekonsult till företag i Varberg!
Motiveras du av att arbeta med lön i en verksamhet där kvalitet, struktur och utveckling står i fokus? Nu söker vi dig som vill ta nästa steg som Lönespecialist i Varberg, som konsult via TNG. Här erbjuds du en nyckelroll i ett professionellt team där du får bidra med din expertis som lönekonsult. Du samarbetar tätt med HR och verksamheten, samtidigt som du får möjlighet att påverka och växa i ett värderingsstyrt och långsiktigt bolag.
Ditt anställningserbjudande
• Som konsult hos TNG erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och stöd från engagerade konsultchefer.
• Här får du möjlighet att utvecklas i en viktig funktion och samtidigt bidra till ett välfungerande lönearbete.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
I rollen som lönespecialist arbetar du med lönehantering, systemstöd och förbättringar. Det innebär att du:
• Säkerställer korrekt och effektiv löneadministration, samt hanterar poster kopplat till tjänste-/förmånsbilar.
• Bidrar till utveckling av systemstöd inom lön och HR.
• Stöttar chefer och medarbetare i frågor som rör lön och anställning.
• Säkerställer god kvalitet i masterdata och rutiner.
• Deltar i förbättringsprojekt och uppdateringar inom lönesystem.
• Samarbetar tätt med kollegor inom HR och ekonomi.
Uppdraget är varierande och du får använda både din tekniska och kommunikativa förmåga i det dagliga arbetet.
Värt att veta
Detta är ett konsultuppdrag via TNG, med start enligt överenskommelse och goda möjligheter till förlängning eller anställning hos kund efter inhyrd period. Din arbetsplats är företagets kontor i Varberg. Du arbetar heltid på plats i Varberg tillsammans med ett engagerat HR- och löneteam.
Våra förväntningar
• Vi söker dig som har utbildning eller flerårig erfarenhet inom lön, kanske som lönekonsult, lönespecialist eller löneadministratör.
• Du har god systemvana, förståelse för arbetsrätt och kollektivavtal.
• Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.
• Som person är du serviceinriktad, strukturerad och lösningsorienterad.
• Du arbetar strukturerad och har god förmåga att leverera med kvalitet och enligt tidplan.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
