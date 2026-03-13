Lönespecialist till ett väletablerat bolag i Solna!
Administratörsjobb
2026-03-13
OM ROLLEN
Till vår kund i Solna söker vi nu en lönespecialist med 2-3 års erfarenhet av lönearbete ax till limpa för både tjänstemän och kollektivanställda. I rollen blir du en del av ett team på två personer och tillsammans ansvarar ni för cirka 1 000 löner varje månad. Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start i juni och sträcker sig fram till årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Till detta uppdrag ser vi gärna att du går som anställd konsult via oss på Wise. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån 1-2 dagar i veckan.
Arbetet omfattar hela den operativa lönehanteringen. Du hanterar löner för både tjänstemän och kollektivanställda och arbetar med vissa manuella moment, framför allt kopplat till kollektivsidan. I det dagliga arbetet överför du tidrapporter och transaktioner till lönesystemet och säkerställer att bland annat frånvaro och övriga korrigeringar registreras korrekt. Löneprocessen hanteras i SAP, där du även ansvarar för löpande kvalitetssäkring.
Efter lönekörningen sköter du efterbearbetning och hanterar lönerelaterade ad hoc-ärenden. Periodvis kan arbetstempot vara högre, vilket innebär att du behöver trivas i en miljö där du arbetar strukturerat och med hög kvalitet även under mer intensiva perioder.
DIN PROFIL
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med lön i SAP och som har hunnit bygga upp något års trygghet i den operativa lönehanteringen ax till limpa. Du har god vana av större lönevolymer och är bekväm i komplexa systemmiljöer där informationsflödena mellan olika system kräver noggrannhet, struktur och förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetssätt. Efter en introduktion kan du arbeta självständigt och driva dina delar av löneprocessen framåt.
Det har erfarenhet av kollektivavtal det är meriterande om du tidigare arbetat med mer kvalificerade moment som bonus och expat.
För att trivas i rollen är du en noggrann och strukturerad person som har lätt att hålla ordning även i manuella moment och nyfiken och vill utvecklas vidare i yrket, samtidigt som du uppskattar att arbeta nära ditt team och bidra till ett gott samarbete där ni stöttar varandra och delar på arbetsuppgifter.
OM WISE PAYROLL
Wise Payroll är specialister på rekrytering, konsultlösningar och strategisk rådgivning inom lön. Vi bygger lönefunktioner som inte bara levererar rätt siffror i tid, utan också stärker tilliten till hela organisationen. Vi fyller glappet mellan teknik, lagstiftning och människa, och ser till att du har rätt kompetens på plats, när det verkligen gäller.
NÄR DU BLIR EN AV OSS
Som konsult hos Wise blir du en del av ett sammanhang där vi värdesätter både din trygghet och din utveckling. Vi erbjuder marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och kollektivavtal - för oss är inget viktigare än att du känner dig trygg i din anställning.
Från dag ett på ditt konsultuppdrag får du möjlighet att utvecklas, utmanas och påverka framtidens arbetsplatser - tillsammans med engagerade kollegor, och med oss som ständigt bollplank. Oavsett var du befinner dig i karriären ska rollen som konsult ge dig erfarenheter, kunskaper och inspiration inför nästa steg.
Välkommen till Wise - en värld full av möjligheter!
DIN ANSÖKAN
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Kim Lovén (kim.loven@wise.se)
eller Talent Acquisition Specialist Gabriella Olaison (gabriella.olaison@wise.se).
