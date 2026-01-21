Lönespecialist med HR-kunskap till Ponova Nordic (deltid)
Vi söker just nu en lönespecialist med HR-kunskap till Ponova Nordic AB! Tjänsten är på deltid, 50%.
Är du en nyfiken, initiativrik och prestigelös person med ett par års erfarenhet av lön och HR-relaterade arbetsuppgifter? Lockas du av att vara med och ansvara för hela lönehanteringen och HR-arbetet i ett expansivt företag med både nationella och internationella aspirationer? Vi söker nu en lönespecialist med HR-kunskap på 50% till Ponova Nordic i Lidköping. Här erbjuds du en dynamisk tjänst inom en platt och affärsinriktad organisation där du i rollen som lönspecialist utgör en nyckelroll i verksamhetens fortsatta tillväxt. Kanske är det dig vi söker?
Som lönespecialist på Ponova Nordic AB ansvarar du för bolagets löneprocess för både tjänstemän och kollektivanställda. Rollen innebär även HR-relaterade arbetsuppgifter och övrigt förekommande uppgifter på en ekonomiavdelning, bland annat:
Äga och administrera bolagets löneprogram med tillhörande stödprogram för tidsredovisning och utläggshantering
Administrera arbetsmarknadsförsäkringar och pensionsavtal så som Fora och Collectum m.m.
Allmänna HR-frågor, tolkning av kollektivavtal m.m.
Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom ekonomi tillsammans med dina kollegor på avdelningen (redovisningsekonom & ekonomichef)
Tjänsten är på deltid (50%), dagtid med start enligt överenskommelse och du rapporterar till ekonomichef. Du kommer att bli anställd hos Ponova Nordic AB, men vi är även intresserade av dig som innehar F-skattsedel och som kan tänka dig en långsiktig framtid tillsammans med oss. Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta på plats under arbetsveckan och vi värdesätter lokal förankring.Profil
Vi tror att ett par års erfarenhet av lönehantering för både kollektivanställda och tjänstemän är en förutsättning för att lyckas i tjänsten. Har du dessutom erfarenhet av arbetsuppgifter inom HR så är detta meriterande. Erfarenhet av systemen Visma/Spiris och Pyramid är även det meriterande. Vi ser positivt på tidigare erfarenheter av att arbeta inom entreprenörsdrivna företag och eventuell erfarenhet från mark- och anläggningsbranschen, även om det inte på något sätt är något krav.
Du har goda kunskaper i Office-paketet och uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift. Du har även goda kunskaper i engelska.För att trivas i rollen så tror vi att du är en nyfiken och handlingskraftig person som lockas av att arbeta i en snabbfotad organisation i nära samarbete med engagerade och skickliga kollegor. Genom ditt strukturerade och prestigelösa arbetssätt skapar du god tydlighet i rollen och bidrar till en effektiv och attraktiv arbetsmiljö. Du bidrar gärna med idéer och förbättringsförslag som på sikt utvecklar ekonomifunktionen.Stämmer ovanstående information in på dig? Välkommen med din ansökan till Ponova Nordic som står inför en spännande och expansiv fas där du i rollen som lönespecialist kommer ha en stor påverkan både på din egen och företagets fortsatta utveckling. Här har du möjligheten att bli en del av ett redan starkt team hos en arbetsgivare vars arbetsmiljö präglas av engagemang, tillit och hög kompetens.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Professionals Nord. Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070-377 77 12.Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om Ponova Nordic AB
Ponova Nordic AB är ett entreprenörsdrivet företag som verkar inom trading och produktion av produkter och tjänster för väg och anläggning. Företaget har en stark marknadsposition i Sverige och Norge och fortsätter att växa. Företagskulturen präglas av högt engagemang, snabba beslut och en stark vilja att ständigt förbättras.
