Lönespecialist med helhetsansvar till Securus Säkerhet i Stockholm
Securus Säkerhet I Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Securus Säkerhet I Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Täby
, Norrtälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där din kompetens verkligen gör skillnad? Securus är ett växande säkerhetsföretag med cirka 400 kollektivanställda väktare och säkerhetsmedarbetare samt ett tiotal tjänstemän. Vi söker nu en Lönespecialist som vill ta ett helhetsansvar för löneprocessen och vara en stabil part i vår fortsatta tillväxt. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Segeltorp.
Om rollen
Som Lönespecialist hos oss ansvarar du för lönehantering från ax till limpa och säkerställer att allt fungerar sömlöst för våra medarbetare. Du arbetar i Crona Lön och har en bred roll som även omfattar personaladministration och kontakt med både anställda, chefer och myndigheter. Rollen passar dig som trivs med variation, tar stort eget ansvar och tycker om att arbeta nära verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Lön och HR-administration:
Lönehantering från ax till limpa för kollektivanställda och tjänstemän
AGI-rapportering
Hantering av FORA
Administration gentemot Collectum
Personaladministration samt löpande hantering av frågor från anställda, chefer och myndigheter
Tillämpning av kollektivavtal inom säkerhetsbranschen (meriterande)
Avstämningar och lönerelaterad rapportering
Löneberedning i Crona Lön
Ekonomirelaterade uppgifter:
Fakturering av rapporterade timmar från Intelliplan via Fortnox (1 gång/månad)
Leverantörsreskontra
Kvitto- och utläggshantering i Fortnox
Avstämningar av lönekonton
Upprättande av momsrapportering
Vem söker vi? Vi söker dig som har arbetat med lönehantering från ax till limpa och har mycket god förståelse för de moment som ingår - såsom AGI-rapportering, hantering av FORA och administration gentemot Collectum. Du är strukturerad, noggrann och trygg i dina bedömningar, och du trivs i en roll där kvalitet och ordning är centralt.
Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina leveranser och är van vid kontakt med både anställda och myndigheter. Har du dessutom erfarenhet av säkerhetsbranschens kollektivavtal eller har arbetat i Intelliplan, Fortnox eller Crona Lön är det en tydlig fördel.
Varför Securus?
Hos oss får du en roll där din kompetens märks och uppskattas. Du blir en del av en organisation som växer, där processer stärks och där din insats gör konkret skillnad för både verksamheten och våra medarbetare. Vi arbetar nära varandra med högt tempo, stort engagemang och en stark teamkänsla, men också med omtanke och en vilja att utvecklas tillsammans. Välkommen med din ansökan genom att klicka på ansök och följa stegen. Har du några frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Jorian på jorian.hipp@securus.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securus Säkerhet i Sverige AB
(org.nr 556585-9310), https://www.securus.se/ Arbetsplats
Securus Kontakt
Jorian Hipp jorian.hipp@securus.se Jobbnummer
9631923