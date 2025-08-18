Lönespecialist med ekonomierfarenhet till Åkersberga
Har du erfarenhet inom lön och ekonomi och vill arbeta i en bred och självständig roll där du får ta ansvar och bidra till utveckling? Trivs du med att samarbeta över avdelningsgränser och tycker om att arbeta noggrant och strukturerat? Då kan detta vara möjligheten för dig!
Om rollen som Lönespecialist med ekonomierfarenhet i ÅkersbergaVi söker nu en självgående lönespecialist med ekonomibakgrund till vår kunds kontor i Åkersberga. Du erbjuds en viktig roll där du blir en central del av både löneprocessen och övriga uppgifter inom ekonomiavdelningen.
Du kommer att rapportera direkt till ekonomi- eller HR-chef och samarbeta nära med kollegor inom ekonomi, HR och andra delar av organisationen. Rollen är placerad i Åkersberga och innebär främst arbete på plats på kontoret.
Huvudsakliga arbetsuppgifter - Lön, ekonomi och administration Hantera hela löneprocessen från löneunderlag till löneutbetalning
Beredning och rapportering av löner, förmåner och skatter
Registrering och administration av anställningsuppgifter, semester samt frånvaro
Säkerställa att lönearbetet sker enligt gällande lagar, avtal och rutiner
Löpande bokföring, fakturahantering och andra ekonomiska uppgifter efter behov
Stödja vid månads- och årsbokslut
Aktivt delta i förbättringsarbete kopplat till lön och ekonomi
Ge support till chefer och medarbetare i frågor som rör lön, pension och försäkringar
Kvalifikationer - Lönespecialist och ekonomi i Åkersberga Eftergymnasial utbildning inom lön, ekonomi eller liknande
B-körkort och tillgång till bil.
Flerårig erfarenhet av lönearbete samt arbetsuppgifter inom ekonomi
God förståelse för arbetsrätt, kollektivavtal och pensionsadministration
Vana att arbeta självständigt och ta fullt ansvar över dina arbetsuppgifter
God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
Erfarenhet av lönesystemet Hogia +
Strukturerad, lösningsorienterad och med hög integritet
Vi erbjuder dig En utvecklande och ansvarsfull tjänst med varierade arbetsuppgifter inom lön och ekonomi
En internationell och inkluderande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Stora möjligheter att påverka och vidareutvecklas
Placering på kontoret i Åkersberga
Anställningsvillkor och information om tjänsten i Åkersberga Omfattning: Heltid 100%
Start: Omgående
Placering: Åkersberga
Rollen är ett konsultuppdrag som sträcker sig till slutet av mars 2026 med möjlighet till förlängning och du kommer att bli anställd hos oss på Andara.
