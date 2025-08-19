Lönespecialist med ekonomierfarenhet till Åkersberga
2025-08-19
Har du erfarenhet inom lön och ekonomi och vill arbeta i en bred och självständig roll där du får ta ansvar och bidra till utveckling? Trivs du med att samarbeta och tycker om att arbeta noggrant och strukturerat? Då kan detta vara möjligheten för dig!
Om rollen
Vi söker nu en självgående lönespecialist med ekonomibakgrund till vår kunds kontor i Åkersberga. Du erbjuds en viktig roll där du blir en central del av både löneprocessen och övriga uppgifter inom ekonomiavdelningen.
Du kommer att rapportera direkt till ekonomichef och samarbeta nära med kollegor inom ekonomi, HR och andra delar av organisationen. Rollen är placerad i Åkersberga och innebär främst arbete på plats på kontoret.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera hela löneprocessen från löneunderlag till löneutbetalning
Beredning och rapportering av löner, förmåner och skatter
Säkerställa att lönearbetet sker enligt gällande lagar, avtal och rutiner
Jobba med lönesystemfrågor
Utlägg/Reseräkningar
Årsskiftesrutiner
Ferielön
Aktivt delta i förbättringsarbete kopplat till lön och ekonomi
Löneprocessen är mycket väl strukturerad och det finns mallar och manualer för allt.
Vem är du?
Eftergymnasial utbildning inom lön, ekonomi eller liknande
B-körkort och tillgång till bil.
Flerårig erfarenhet av lönearbete samt arbetsuppgifter inom ekonomi
God förståelse för arbetsrätt, kollektivavtal och pensionsadministration
Vana att arbeta självständigt och ta fullt ansvar över dina arbetsuppgifter
God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
Erfarenhet av lönesystemet HogiaLön Plus
Strukturerad, lösningsorienterad och med hög integritet
Vi erbjuder dig Ett utvecklande och ansvarsfullt konsultuppdrag med varierade arbetsuppgifter inom främst lön och lite ekonomi
En inkluderande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Stora möjligheter att påverka och vidareutvecklas
Placering full tid på kontoret i Åkersberga med trevliga kollegor
Anställningsvillkor och information om tjänsten Omfattning: Heltid 100%
Start: Omgående
Placering: Åkersberga
Rollen är ett konsultuppdrag som sträcker sig till slutet av mars 2026 med möjlighet till förlängning och du kommer att bli anställd hos oss på Andara.
Andara Group hanterar hela rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten, kontakta vår ansvariga konsultchef på ellinore.pereira@andaragroup.se
.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/ Arbetsplats
Andara Professionals Kontakt
Ellinore Pereira ellinore.pereira@andaragroup.se Jobbnummer
9464530