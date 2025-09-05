Lönekoordinator till växande bolag inom apoteksbranschen
2025-09-05
Har du bred erfarenhet inom lön, trivs med ett högt tempo och vill vara en del av ett sammansvetsat och härligt HR-team samt finns tillgänglig omgående? Då kan detta vara nästa steg för dig!
Vi söker nu en självgående och erfaren lönekoordinator till ett snabbfotat bolag inom apoteksbranschen. Uppdraget är med start omgående och är ett hyrköp, vilket innebär att du inledningsvis går som konsult - med målsättning om övergång i anställning hos kund.

Om tjänsten
Som lönekoordinator är du navet i löneadministrationen - du ansvarar för att löneunderlag blir korrekt och levererat till den outsourcade lönebyrån i tid. Du besvarar lönefrågor från både medarbetare och kollegor i HR-teamet och stöttar i såväl enklare som mer komplexa frågeställningar. Här kommer du att arbeta nära både HR- och ekonomiavdelningen och är en viktig del i att säkerställa kvalitet, struktur och tydlighet i hela löneprocessen.
Rollen inkluderar också vissa HR-administrativa delar som exempelvis hantering av praktikantintag, medarbetarundersökningar samt administration kring avtal och anställningar.
Ansvarsområden
• Förberedelse och kvalitetssäkring av löneunderlag till lönebyrån
• Hantera frågor kring lön, OB, frånvaro, föräldraledighet m.m.
• Rapportering till ägare i Polen (bl.a. FTE-uppföljning)
• Hantering av arbetsgivarintyg, intyg till Försäkringskassan, rapportering till Svenskt Näringsliv
• Stöd i praktikanthantering och andra administrativa HR-uppgifter
• Kontakt med både medarbetare, chefer och externa parter
Lämplig bakgrund
• Erfarenhet av självständigt lönearbete
• God kunskap om kollektivavtal (starkt meriterande med erfarenhet från vård, handel eller apoteksbransch)
• Vana att arbeta med lönebyrå och system såsom HRM Flex
• Erfarenhet av arbetsrättsliga frågor kopplade till lön och anställningsformer
• Mycket meriterande med bakgrund inom retail, butik eller annan schemabunden verksamhet
• Goda kunskaper i svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av lönearbete och tryggt kan ta ansvar för hela löneprocessen i samarbete med extern lönepartner. Du är strukturerad, noggrann och trivs i en självständig roll där du får ta mycket eget ansvar.
Rollen kräver att du är kommunikativ och pedagogisk samt är van vid att anpassa ditt sätt att förklara och skapa förståelse i olika typer av möten. Därtill är du en utpräglad teamplayer som gärna delar med dig, hjälper andra och tar egna initiativ.

Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Lindqvist. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-09-25.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
