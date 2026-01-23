Lönekoordinator och Ekonomiassistent till Les Mills i Stockholm
2026-01-23
Vill du kombinera din gedigna kompetens inom lönehantering och redovisning med möjligheten att bidra till ett starkt och meningsfullt uppdrag "to create a fitter planet".
Vi söker nu en erfaren och serviceinriktad Lönekoordinator och Ekonomiassistent till det nordiska teamet på träningsföretaget Les Mills.
Vi ser att du är en självständig och ansvarsfull person som trivs i en central roll med många kontaktytor. Du är trygg i din kompetens och skapar nya relationer och behåller lugnet även i ett högt tempo.
Om rollen
I rollen som Lönekoordinator och Ekonomiassistent på Les Mills Nordic ansvarar du för att säkerställa kvalitet och effektivitet i våra löne- och ekonomiprocesser i både Sverige och Finland.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Vara professionell kravställare och första kontaktperson mot Azets i Sverige och Finland avseende löneadministration
Kvalitetssäkring av löneunderlag inför lönekörningar
Driva förbättrings- och förändringsarbete inom löne- och rapporteringsprocesser
Rapportering till Skatteverket samt andra myndigheter i Sverige och Finland
Lönebokföring för Sverige och Finland
Dokumentation och kvalitetssäkring av lönerelaterade processer
Bankavstämningar
Hantering av kund- och leverantörsreskontra
Intern och extern kundservice
Stöd vid revision
Intern rapportering
Vem är du?
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av arbete som lönekoordinator, lönespecialist eller motsvarande och lika gedigen erfarenhet som ekonomiassistent. Du har goda kunskaper i Office-paketet och erfarenhet av Azets, Salesforce och Microsoft Dynamics 365 är mycket meriterande. Du är flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift
Som person är du strukturerad, organiserad, noggrann och detaljorienterad. Du har en stark servicekänsla och god kommunikativ förmåga. I denna roll är den viktigt att du är trygg i hantering av konfidentiell information. För att trivas i rollen och på kontoret tror vi att du är lösningsorienterad och proaktiv.
Varför Les Mills?
Hos Les Mills Nordic blir du en del av ett nordiskt team som värdesätter samarbete, professionalism och omtanke. Les Mills Nordic erbjuder:
Trygga anställningsvillkor och konkurrenskraftiga förmåner
En arbetsmiljö där balans, hållbarhet och välmående står i fokus
Tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning
Flexibla arbetsformer med möjlighet till arbete både på kontor och hemifrån
En tjänst med placering mitt i centrala Stockholm
Mer om tjänsten
Direktrekrytering med fina förmåner
Tillsättning: start 16 mars 2026
Omfattning: heltid
Placering: centrala Stockholm med möjlighet till hybrid
Andara ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Vid frågor, kontakta vår rekryteringsansvariga Linda Gadd på linda.gadd@andaragroup.se
. Bifoga ditt CV och personligt brev så hör vi av oss så fort vi kan.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7099122-1804047".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://andaraeconomy.teamtailor.com
Brahegatan 10 (visa karta
)
114 37 STOCKHOLM
Andara Economy
Linda Gadd linda.gadd@andaragroup.se
9700322