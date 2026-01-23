Lönekoordinator och Ekonomiassistent till Les Mills i Stockholm

Andara Group AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2026-01-23


Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Andara Group AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Danderyd, Huddinge eller i hela Sverige

Vill du kombinera din gedigna kompetens inom lönehantering och redovisning med möjligheten att bidra till ett starkt och meningsfullt uppdrag "to create a fitter planet".
Vi söker nu en erfaren och serviceinriktad Lönekoordinator och Ekonomiassistent till det nordiska teamet på träningsföretaget Les Mills.


Vi ser att du är en självständig och ansvarsfull person som trivs i en central roll med många kontaktytor. Du är trygg i din kompetens och skapar nya relationer och behåller lugnet även i ett högt tempo.
Om rollen
I rollen som Lönekoordinator och Ekonomiassistent på Les Mills Nordic ansvarar du för att säkerställa kvalitet och effektivitet i våra löne- och ekonomiprocesser i både Sverige och Finland.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:

Vara professionell kravställare och första kontaktperson mot Azets i Sverige och Finland avseende löneadministration

Kvalitetssäkring av löneunderlag inför lönekörningar

Driva förbättrings- och förändringsarbete inom löne- och rapporteringsprocesser

Rapportering till Skatteverket samt andra myndigheter i Sverige och Finland

Lönebokföring för Sverige och Finland

Dokumentation och kvalitetssäkring av lönerelaterade processer

Bankavstämningar

Hantering av kund- och leverantörsreskontra

Intern och extern kundservice

Stöd vid revision

Intern rapportering

Vem är du?
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av arbete som lönekoordinator, lönespecialist eller motsvarande och lika gedigen erfarenhet som ekonomiassistent. Du har goda kunskaper i Office-paketet och erfarenhet av Azets, Salesforce och Microsoft Dynamics 365 är mycket meriterande. Du är flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift
Som person är du strukturerad, organiserad, noggrann och detaljorienterad. Du har en stark servicekänsla och god kommunikativ förmåga. I denna roll är den viktigt att du är trygg i hantering av konfidentiell information. För att trivas i rollen och på kontoret tror vi att du är lösningsorienterad och proaktiv.
Varför Les Mills?
Hos Les Mills Nordic blir du en del av ett nordiskt team som värdesätter samarbete, professionalism och omtanke. Les Mills Nordic erbjuder:

Trygga anställningsvillkor och konkurrenskraftiga förmåner

En arbetsmiljö där balans, hållbarhet och välmående står i fokus

Tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning

Flexibla arbetsformer med möjlighet till arbete både på kontor och hemifrån

En tjänst med placering mitt i centrala Stockholm

Mer om tjänsten

Direktrekrytering med fina förmåner

Tillsättning: start 16 mars 2026

Omfattning: heltid

Placering: centrala Stockholm med möjlighet till hybrid

Andara ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Vid frågor, kontakta vår rekryteringsansvariga Linda Gadd på linda.gadd@andaragroup.se. Bifoga ditt CV och personligt brev så hör vi av oss så fort vi kan.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7099122-1804047".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Andara Group AB (org.nr 556900-9003), https://andaraeconomy.teamtailor.com
Brahegatan 10 (visa karta)
114 37  STOCKHOLM

Arbetsplats
Andara Economy

Kontakt
Linda Gadd
linda.gadd@andaragroup.se
0720199209

Jobbnummer
9700322

Prenumerera på jobb från Andara Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Andara Group AB: