Lönekonsulter för framtida uppdrag via Jurek HR!

Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Stockholm

2024-01-02



När du registrerar dina uppgifter nedan hamnar du i vårt nätverk och får möjlighet att matchas mot de uppdrag som kommer in. Även om du inte hör av oss direkt kan du fortfarande vara aktuell för framtida roller.Är du intresserad av att höra mer om våra konsultuppdrag och hur det är att jobba via oss kontakta någon av våra konsultchefer inom HR; My Andersson på my.andersson@jurek.se eller Mikaela Danilovic på mikaela.danilovic@jurek.se Fast lönSista dag att ansöka är 2024-01-31Detta är ett heltidsjobb. Jurek Recruitment & Consulting AB (org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Jurek Rekrytering & Bemanning ABConsultant ManagerEvelina Thimper8361810