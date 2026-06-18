Lönekonsult till uppdrag i Stockholm (heltid)
Devotum AB / Ekonomiassistentjobb / Sundbyberg Visa alla ekonomiassistentjobb i Sundbyberg
2026-06-18
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För vår kunds räkning söker vi just nu en lönekonsult till ett uppdrag i Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta omgående och pågå till och med 30 april 2027.
Om uppdraget
Organisationen befinner sig i stark tillväxt och genomför samtidigt ett omfattande digitaliseringsarbete inom HR och lön. För att säkerställa stabila leveranser behöver lönefunktionen förstärkas med en konsult som kan bidra i det dagliga arbetet och samtidigt stödja utvecklingen av processer och arbetssätt.
Som Lönekonsult arbetar du självständigt med hela löneprocessen och ansvarar för att lönehanteringen sker enligt gällande lagstiftning, kollektivavtal och interna riktlinjer. En stor del av arbetet innefattar hantering av manuella underlag, löneadministration och nära dialog med verksamheten.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Hantera löpande löneadministration och registrering av manuella löneunderlag
Säkerställa kvalitet i tidrapporter och löneunderlag
Administrera och attestera reseräkningar
Kontera fakturor kopplade till löneområdet
Utfärda olika typer av intyg och rekvisitioner
Hantera administration kring förmånsbilar och löneväxling
Ge support och rådgivning till chefer och medarbetare i löne- och ersättningsfrågor
Stötta verksamheten kring tidrapportering och reseräkningar
Delta i digitaliseringsarbete och utveckling av löneprocesser
Om dig
Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst 5 års erfarenhet av självständigt arbete med löneadministration, inklusive hela löneprocessen (såsom registrering av tider, löneberäkningar, rapportering till myndigheter och hantering av förmåner)
Utbildning inom löneadministration (YH, högskola eller motsvarande) eller minst 5 års relevant erfarenhet
Minst 3 års erfarenhet av verksamhetsstöd, exempelvis support och rådgivning till chefer och medarbetare
Erfarenhet av arbete i lönesystem
Flytande svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Erfarenhet av UBW lönemodul (tidigare Agresso)
Erfarenhet av Affärsverksavtalet eller Villkorsavtalet
Övrigt Start: Omgående men efter avslutad säkerhetsprövning Slut: 30 april 2027 Omfattning: Heltid Placering: Stockholm, Sundbyberg
Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs. Processen för säkerhetsprövning beräknas ta ca 8 till 10 veckor, men kan både ta längre och kortare tid. Konsultens uppdrag kan inte påbörjas innan processen enligt ovan har genomförts och klartecken har givits.
Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Astrid Wiorek på Astrid.wiorek@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7934577-2059274". Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
Birger Jarlsgatan 36 (visa karta
)
114 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Devotum Jobbnummer
9969720