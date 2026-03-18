Lönekonsult till offentlig sektor i Stockholm!
Om uppdraget
Detta är ett operativt och varierat uppdrag där du blir en nyckelperson i den dagliga lönehanteringen. Du arbetar nära verksamheten och stöttar både medarbetare och chefer i lönerelaterade frågor.Publiceringsdatum2026-03-18Arbetsuppgifter
Arbeta i Heroma med löpande löneadministration
Registrera och kontrollera frånvaro, anställningsuppgifter och löneavvikelser
Hantera inkommande löneärenden via mejl och telefon
Besvara frågor kopplade till lön, lagar och avtal
Ta fram enklare statistik och underlag
Hantera intyg, post och övriga administrativa uppgifter
Stötta i det dagliga arbetet inom lönefunktionen
Vi söker dig som:
Har minst 4-5 års erfarenhet av löneadministration
Har god erfarenhet av Heroma och kan arbeta självständigt i systemet
Är van vid att hantera supportärenden via mejl och telefon
Har grundläggande kunskaper inom arbetsrätt, lagar och kollektivavtal
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från offentlig sektor
Erfarenhet av arbete i en supportfunktion
Eftergymnasial utbildning inom lönDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Noggrann och strukturerad
Självgående och ansvarstagande
Serviceinriktad med ett professionellt bemötandeÖvrig information
Referenser kommer att efterfrågas
Bakgrundskontroll genomförs inför uppdragsstart
Praktiska detaljer:
Plats: Solna, Sverige
Omfattning: Heltid (100%)
Start: 1 april 2026
Slutdatum: 30 september 2026
Option: Möjlig förlängning till 31 oktober 2026
Ansök senast: 24 mars 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
