Lönekonsult med fokus på verksamhetsutveckling
Karlstads kommun / Ekonomiassistentjobb / Karlstad Visa alla ekonomiassistentjobb i Karlstad
2026-06-26
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Vill du kombinera kvalificerat lönearbete med verksamhetsutveckling och bidra till att forma framtidens löneprocess?
Vi söker nu en lönekonsult med särskilt intresse för utveckling, digitalisering och förbättringsarbete – som vill göra verklig skillnad i vår organisation.Publiceringsdatum2026-06-26Beskrivning
Sedan den 1 april 2025 har Karlstads kommun en centraliserad lönehantering där all löneadministration är samlad i ett gemensamt Lönecenter. Enheten består av 21 tillsvidareanställda lönekonsulter samt en lönechef som tillsammans ansvarar för att driva och utveckla kommunens löneprocess.
Lönecenter befinner sig i en aktiv utvecklingsfas med fokus på standardisering, digitalisering och effektivisering av arbetssätt. Vårt uppdrag är att säkerställa en enhetlig, rättssäker och kvalitetssäkrad lönehantering samt att rätt lön betalas ut i rätt tid till samtliga anställda inom Karlstads kommun.
Ditt uppdrag
Som lönekonsult har du en central roll där du kombinerar operativt lönearbete med ett aktivt ansvar för verksamhetsutveckling. Du bidrar till att utveckla och effektivisera våra processer, arbetssätt och systemstöd, samtidigt som du säkerställer hög kvalitet i det dagliga lönearbetet.Dina arbetsuppgifter
Registrera, kontrollera och kvalitetssäkra löneunderlag enligt gällande regelverk och rutiner
Ge stöd, vägledning och rådgivning till chefer och medarbetare i lönefrågor, system och processer
Planera och genomföra utbildnings- och informationsinsatser
Samverka med HR, ekonomi och myndigheter i frågor kopplade till lön, avtal och ersättningar
Utvecklingsfokus i rollen:
Driva och delta i utvecklings- och förbättringsarbete inom löneprocessen
Identifiera förbättringsområden och föreslå nya arbetssätt
Arbeta med processkartläggning, standardisering och effektivisering
Bidra i digitalisering och utveckling av systemstöd
Följa upp och analysera kvalitet och effektivitet i lönearbetetKvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom lön, systemvetenskap eller annan relevant inriktning, alternativt motsvarande erfarenhet. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat lönearbete, gärna från större organisationer eller offentlig sektor.
Vi ser även att du har god erfarenhet av att arbeta i lönesystem och en förståelse för hur systemstöd och processer hänger ihop, vilket är en viktig förutsättning för att bidra i förbättrings- och utvecklingsarbete.
Meriterande
Erfarenhet av Heroma
Kunskap om kommunala avtal (AB)
Erfarenhet av utvecklingsarbete
Personliga kompetenser
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad och noggrann med förmåga att arbeta metodiskt även i komplexa frågor. Du har ett analytiskt förhållningssätt och kan snabbt sätta dig in i hur processer, regelverk och systemstöd samverkar. Genom att se helheten kan du identifiera orsaker till problem, förstå konsekvenser av förändringar och bidra till lösningar som fungerar i hela verksamheten.
Du är utvecklingsdriven och har ett naturligt intresse för att förbättra arbetssätt, rutiner och processer. Du tar initiativ, driver frågor framåt och omsätter idéer till konkreta förbättringar med fokus på kvalitet, effektivitet och användarnytta.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor har du en god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer. Du kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt och kan anpassa ditt budskap efter mottagare, oavsett om det gäller chefer, medarbetare eller kollegor.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod 152012.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Hos oss på Kommunledningskontoret får du vara med och forma framtidens Karlstad. Vi arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun – allt för en positiv utveckling för dagens och framtidens Karlstadsbor.
Vi är cirka 300 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar utveckling i kommunkoncernen, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vårt uppdrag omfattar bland annat ekonomi, juridik, inköp, HR, kommunikation och IT. Vi är också en drivande kraft i kommunens arbete med digitalisering och innovation, där vi utvecklar smarta lösningar och nya arbetssätt som stärker både service och effektivitet.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Kommunledningskontoret, Lönecenter Kontakt
Lönechef
Jessica Jancso Smedh jessica.jancso.smedh@karlstad.se 054-5401711 Jobbnummer
9980298