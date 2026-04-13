Lönehandläggare till vår kund Nodra i Norrköping
2026-04-13
Publiceringsdatum2026-04-13
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se
Nodra är ett kommunägt bolag i Norrköping som varje dag säkerställer att invånarna har rent dricksvatten, effektiv avloppsrening, hållbar avfallshantering och stabilt bredband. Bolaget ägs av Norrköpings kommun och har ett viktigt samhällsuppdrag som bidrar till en trygg och hållbar vardag för kommunens invånare.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar att lägga in och avsluta anställningar, skapa scheman och hantera saldon. Registrera arbetad tid för visstidsanställda utan schema och hanterar löpande frånvaro, övertid och beredskap som skickas vidare till chef. I rollen ingår även rättningar samt att besvara frågor från medarbetare, chefer, Försäkringskassan och Kronofogden. Du tar fram arbetsgivarintyg, utanordningslistor och statistik (internt och till SCB), samt hanterar ärenden kring löneväxling, högriskskydd och Arbetsförmedlingen. Registrerar längre frånvaro, uppdaterar scheman, kontaktar support vid behov och skickar in olika underlag till Löneenheten, exempelvis arvoden, massage och cykelförmån. Ändring av skattesats görs vid önskemål. Systemförvaltning och löneutbetalning sköts centralt i kommunen.
Majoriteten av arbetet sker till en början på plats, därefter finns möjlighet att arbeta på distans
en del av tiden. På plats sker arbetet på Nodras kontor i Norrköping.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet och organisation, och har dessutom arbetat i Heroma som systemstöd. Du besitter god kunskap om kollektivavtal inom kommun och region.
Vidare vill vi att du:
• Akademisk examen, exempelvis som lönehandläggare eller motsvarande utbildning som Beställaren bedömer likvärdig
• Minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Dokumenterad erfarenhet av kundkontakt samt vana att arbeta med och för människorSå ansöker du
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Johanna Jonsson, johanna.jonsson@clwork.se
.
• Tjänsten är en 50% visstidsanställning med möjligheter till förlängning.
• Tillsättning sker senast 1 juni och sträcker sig till sommaren 2027
• Sista ansökningsdag är 2026-04-28, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
Nodra Kontakt
