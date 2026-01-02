Lönehandläggare till Kriminalvårdens Servicecenter
2026-01-02
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Vi söker fyra lönehandläggare till Sektionen för personal- och löneadministration. Sektionens arbete omfattar bland annat löner, personaladministration, schemaadministration, reseräkningar och utlägg. I rollen som lönehandläggare arbetar du med det löpande arbete kopplat till vår lönecykel ex: bevakningslistor, fel- och signallistor, frånvaroadministration och skulder. Du arbetar också med att registrera anställningar och upprätta anställningsavtal och skapa intyg. Du är ett stöd mot medarbetare och chefer inom hela myndigheten både via vårt ärendehanteringssystem och via telefon. Gillar du att arbeta för att ge den bästa servicen och stötta vår kärnverksamhet hoppas vi att du söker till oss.
Vi ser gärna till att våra medarbetare är med och utvecklar våra processer och arbetssätt. Rollen som lönehandläggare kan även innefatta deltagande i olika uppdrag kring t.ex. förbättringsarbete inom våra processer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad och professionell i ditt bemötande och som trivs med att arbeta nära andra för att nå gemensamma mål. Du har en god analytisk förmåga och tar dig an frågor med ett lösningsorienterat och noggrant arbetssätt. Kvalitet är viktigt för dig och du ser till att arbetet blir rätt från början. Samtidigt har du förmåga att se helheten och förstår hur löneprocessernas olika delar påverkar verksamheten som helhet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk- eller KY-utbildning till lönespecialist/lönekonsult eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
* Erfarenhet av löneadministration i närtid
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* Mycket god datorvana
Det är meriterande om du har:
* Utbildning inom områden relaterade till arbetsrätt, system, lön eller personal
* Erfarenhet av personalsystemet Heroma eller annat likvärdigt lönesystem
* Erfarenhet av personalarbete inom offentlig sektor
* Erfarenhet av arbete med statliga kollektivavtal och löneprocesser
* Mycket goda kunskaper i Officepaketet
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
