Lönehandläggare till ett härligt gäng!
Sjöbo kommun, Löneenheten / Administratörsjobb / Sjöbo Visa alla administratörsjobb i Sjöbo
2026-01-30
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Löneenhetens övergripande ansvar är att, på uppdrag av Kommunstyrelsen, driva en tydlig och stabil personal- och lönepolitik i kommunen.
Som lönehandläggare fungerar du som en intern konsult någon som chefer, chefsstöd och medarbetare kan vända sig till när det gäller frågor kring lön. Du hjälper till att skapa bra förutsättningar i organisationen inom allt som rör löneadministration. Hos oss jobbar vi i Visma Personec P.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
* Löneadministration
* Felsökning i Personec P och andra system som Time Care och WinLas
* Arbetsgivarintyg och inkomstförfrågningar
* Tillämpning av lagar och avtal inom området
* Att utbilda och ge support till verksamheterna
* Att ge professionellt och konsultativt stöd till chefer i olika delar av kommunenKvalifikationer
Du har en utbildning inom lön eller motsvarande erfarenhet som gör att du känner dig trygg i rollen som lönehandläggare.
Vi utgår från att du är van vid att arbeta med dator och kan hantera Officepaketet utan problem. Har du dessutom erfarenhet av löneadministration, Personec P, offentlig sektor eller HÖK/Allmänna Bestämmelser är det ett plus.
Vi hoppas att du är en person som:
* Gillar ordning och reda
* Har öga för kvalitet
* Tänker logiskt och jobbar strukturerat
* Tar egna initiativ
* Är trygg i att arbeta självständigt
* Har ett serviceinriktat bemötande
* Är pedagogisk
* Är bekväm med både skriftlig och muntlig kommunikation
* I perioder är det mycket som händer, så det är viktigt att du lätt får överblick och kan prioritera smart.
Hos oss blir du en del av ett härligt gäng som stöttar varandra och det är en självklar del även för dig.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tillträde efter överenskommelse.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
(org.nr 212000-1090) Arbetsplats
Sjöbo kommun, Löneenheten Kontakt
Enhetschef lön
Cecilia Skorup cecilia.skorup@sjobo.se 0416-27117 Jobbnummer
9713031