Lönehandläggare på 50% till Nodra Norrköping
2026-04-15
Vill du arbeta brett med löneadministration och ha en central roll i verksamheten? Är du noggrann, serviceinriktad och trivs med många kontaktytor? Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi en lönehandläggare på deltid till ett kommunalt bolag i Norrköping.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete där vi på Novare Bemanning skapar ett attraktivt erbjudande till dig som individ. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en ny nivå inom bemanningsbranschen. Du får även tillgång till karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu en lönehandläggare till ett växande kommunalt bolag i Norrköping. Uppdraget innebär att du kommer att arbeta brett inom löneadministration och stötta verksamheten i lönerelaterade frågor.
Vi vill gärna berätta mer om uppdraget under nästa steg i rekryteringsprocessen.
Exempel på övergripande arbetsuppgifter
Hantera hela löneprocessen genom att förbereda underlag till löneenheten
Registrera nya anställningar samt avsluta anställningar
Skapa scheman och hantera saldon
Hantera frånvaro, övertid och beredskap
Lägga in arbetad tid för timanställda
Besvara frågor från medarbetare och chefer gällande lön, frånvaro och anställning
Hantera ärenden mot externa parter såsom Försäkringskassan och Kronofogden
Ta fram arbetsgivarintyg och utanordningslistor
Hantera statistik och rapportering, både internt och till myndigheter
Arbeta med löneväxling, högriskskydd och andra lönerelaterade ärenden
Ha kontakt med systemstöd vid behov
Krav för tjänsten
Erfarenhet av löneadministration eller liknande arbetsuppgifter
God systemvana
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
God kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Meriterande krav
Erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet
Erfarenhet av att arbeta med lönesystem
Tidigare erfarenhet av liknande roll med brett ansvar inom lönehantering
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på 50% med start enligt överenskommelse. Arbetet sker initialt på plats i Norrköping, med möjlighet till visst distansarbete efter introduktion.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu.
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Veronica Hammarström, veronica.hammarstrom@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novare Bemanning AB
(org.nr 556783-4782)
Dalsgatan 14 (visa karta
)
602 32 NORRKÖPING Arbetsplats
Nodra Jobbnummer
9856444