Löneansvarig med ekonomierfarenhet till Östervalls Flygfrakt
Andara Group AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andara Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och driven löneansvarig med gedigen ekonomierfarenhet? Har du arbetat med Crona Lön och TransPA och trivs med självständigt ansvar? Nu söker vi en löneansvarig med ekonomierfarenhet för ett vikariat till vår kund Östervalls Flygfrakt i Arlanda stad.
Om rollen - Löneansvarig med ekonomi och löneadministration i Arlanda stadI rollen ansvarar du för hela löneprocessen inom Östervalls Flygfrakt, från inrapportering, löneberedning och utbetalning till rapportering till myndigheter. Du får en nyckelroll på ekonomiavdelningen och samarbetar tätt med dina kollegor på kontoret. Lönearbetet utförs huvudsakligen i Crona Lön och TransPA, där din erfarenhet och digitala kompetens värderas högt.
Arbetsuppgifter - Löneadministration och personaladministration Helhetsansvar för lönehantering: Från insamling och granskning av löneunderlag till färdig lön
Bearbetning av löner i Crona Lön samt hantering av scheman, tider och frånvaro i TransPA
Administration av anställningsavtal, rehabiliterings- och semesterärenden samt övriga personalfrågor
Säkerställa rapportering av lön, arbetsgivaravgifter och pensioner till myndigheter
Leverantörsreskontra
Löpande bokföring
Kontakt och samarbete med myndigheter, försäkringsbolag och leverantörer
Delta i utveckling och förbättring av rutiner inom lön och personaladministration
Din profil - Erfaren löneansvarig med systemvana Eftergymnasial utbildning inom lön, ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Flera års erfarenhet av självständigt lönearbete, gärna som löneansvarig/löneadministratör
Mycket goda kunskaper i Crona Lön och TransPA är ett krav
God förståelse för arbetsrätt, kollektivavtal och semesterlag
Strukturerad, noggrann och trygg med att arbeta mot deadlines
Utvecklingsinriktad och bekväm med att ge stöd och service till andra
Flytande svenska och grundläggande engelska i både tal och skrift
Meriterande erfarenheter inom ekonomi, lön och logistik Arbetat med liknande processer inom logistik-, transport- eller flygbranschen
Erfarenhet av större organisationer och komplexa lönesystem
Vi erbjuder dig - Vikariat med möjlighet till förlängning på Arlanda Vikariat på deltid i tre månader (möjlighet till förlängning)
Spännande och utvecklande miljö hos en ledande aktör inom flygfrakt
Kollektivavtal och förmåner enligt gällande villkor
Du blir anställd som konsult via Andara Group. Har du frågor om rollen? Kontakta gärna vår konsultchef Ellinore Pereira på ellinore.pereira@andaragroup.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/ Arbetsplats
Andara Professionals Kontakt
Ellinore Pereira ellinore.pereira@andaragroup.se Jobbnummer
9529162