Löneadministratör till växande bolag i norra Stockholm
2026-04-24
Nu söker vi på Delta Consulting en noggrann och serviceinriktad Löneadministratör till ett spännande bolag i tillväxtfas.
Det här är en bred roll för dig som vill arbeta med löneadministration, med inslag av HR-administration, i en dynamisk och verksamhetsnära miljö. Du blir en viktig del av ett team där struktur, samarbete och kvalitet står i fokus.
Här blir du först anställd hos oss på Delta Consulting för att sedan bli uthyrd till kunden, med goda möjlighet till anställning hos dem längre fram.
Var?Norra Stockholm
När?Så snart som möjligt, max 1 månads uppsägningstid
Omfattning:Heltid, 100%
Om företagetVår kund är ett väletablerat och växande bolag med stark entreprenörsanda och tydlig framtidsvision. Organisationen präglas av samarbete, engagemang och en vilja att ständigt utvecklas.
Här erbjuds en varm och inkluderande arbetsmiljö där man arbetar nära varandra och där varje medarbetare får möjlighet att bidra, påverka och växa. Bolaget ingår i en större internationell koncern, vilket skapar goda möjligheter till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Om rollenDetta är en bred roll inom löneadministration med inslag av HR-administration, där du arbetar nära både kollegor, chefer och medarbetare. Rollen erbjuder en varierad vardag med många kontaktytor och möjlighet att bidra till förbättring av processer och arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Arbeta med löpande lönehantering
Ge support till chefer och medarbetare i löne- och HR-frågor
Se till att tidrapporter är attesterade i tid
Granska reseräkningar och avvikelser
Hantera pensioner, förmåner och anställningsrelaterade uppgifter
Registrera och uppdatera information i lönesystem
Utöver lönearbetet kommer du även att arbeta med:
Personaladministration (onboarding/offboarding, dokumentation m.m.)
Arbetsgivarintyg, statistik och myndighetsrapportering
Stöd i kollektivavtalsfrågor
Delaktighet i rekryteringsprocesser
Därför kommer du trivas på jobbet
Bred roll med variation mellan lön, HR och administration Möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar över tid Samarbetsinriktad och inkluderande kultur Verksamhetsnära roll med många kontaktytor Möjlighet att påverka och förbättra processer
Vem är du?Vi söker dig som har ett intresse för lön och som trivs i en roll där struktur, noggrannhet och service är avgörande. Du är trygg i att arbeta administrativt, har ett öga för detaljer och tycker om att stötta andra i organisationen. Vi ser även att det är viktigt att du tycker om att ha inslag av HR-relaterade arbetsuppgifter i din roll.
KravNågot/några års erfarenhet av lönearbete
Erfarenhet av lönesystem
Erfarenhet av administrativt arbete
Goda kunskaper i Officepaketet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant
MeriterandeErfarenhet av arbete med olika kollektivavtal
Erfarenhet av både tjänstemanna- och kollektivlöner
Erfarenhet av HR-administration
Personligt
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Serviceinriktad och kommunikativ
Prestigelös och samarbetsvillig
Lösningsorienterad och proaktiv
En lagspelare som trivs i en föränderlig miljö
Låter det intressant?
Din inställning och personlighet är avgörande för framgång i denna tjänst. Känner du igen dig? Fantastiskt! Skicka in din ansökan då urval och intervjuer sker löpande, så tjänsten kan tillsättas innan annonsen löpt ut.
Kontakta Klara Hägg på klara@deltaconsulting.se
eller Anna Modin på anna@deltaconsulting.se
vid frågor.
Välkommen med din ansökan!
Mer om oss på Delta ConsultingVi på Delta Consulting hjälper våra kunder med rätt kompetens för långsiktig framgång och våra kandidater att ta nästa steg i karriären - oavsett om de är nyexaminerade, en specialist eller en erfaren ledare! Vi gör skräddarsydda konsult- & rekryteringslösningar för varje behov.
Vi förmedlar både permanenta och temporära uppdrag inom följande områden:
Ekonomi & Lön Bank, Finans & Försäkring Administration, Assistenter & KundsupportVår vision är 'att skapa lyckligare arbetsplatser' och vår Logga (Delta = ) representerar positiv förändring. Genom våra värderingsgrunder vill vi skapa positiv förändring i medarbetares vardag, som ska mynna ut i förhöjt välmående, högre produktivitet, ökat värdeskapande och mer framgångsrika organisationer hos våra kunder.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
