Löneadministratör till tillverkande bolag i Sollentuna
För kunds räkning söker SJR nu en noggrann och ansvarstagande Löneadministratör till en bred och viktig roll där lön, administration, service och struktur möts. Detta är ett konsultuppdrag är med start så snart som möjligt och pågår i 6 månader, tanken är därefter att rätt person erbjuds en anställning hos vår kund (Hyrköp). Kunden har sitt kontor i Sollentuna där dem arbetar på plats varje dag. Till detta uppdrag söker vi efter dig som vill gå som anställd konsult hos SJR med månadslön och tjänstepension enligt kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Tjänsten passar dig som trivs med detaljer, uppskattar ordning och reda och vill arbeta i en organisation där glädje, omtanke och mod präglar vardagen. Du blir en del av ett engagerat HR-team och arbetar i ett shared service-upplägg som stöttar flera bolag i Sverige. Rollen erbjuder stor variation, möjlighet att påverka arbetssätt och bidra till utveckling i takt med organisationens tillväxt.
Ansvarsområden
• Säkerställa att tidrapporter är korrekt attesterade
• Granska och hantera reseräkningar
• Stötta i det löpande lönearbetet
• Hantera tjänstepensioner och förmåner
• Säkerställa korrekt hantering av lönearter och anställningsformer
• Registreringar och ändringar i lönesystem
• Ge service och support till medarbetare och chefer
• HR-administration såsom onboarding/offboarding, dokumentation, statistik och myndighetskontakter
• Stöd i rekryteringsprocesser vid behov
• Övriga administrativa och praktiska uppgifter kopplade till kontorsverksamheten
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har cirka 1-2 års erfarenhet av lönearbete och ett intresse för HR-relaterade frågor. Du har god administrativ vana, är bekväm med digitala system och har goda kunskaper i Officepaketet. Erfarenhet av arbete med olika kollektivavtal samt lönehantering för både tjänstemän och kollektivanställda är meriterande, liksom erfarenhet av HR-arbete eller arbete i lönesystemet Flex. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift och hanterar konfidentiell information med hög integritet.Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, noggrann och serviceinriktad. Du är proaktiv, ansvarstagande och trivs i ett prestigelöst samarbete där laget går före jaget. Du har en analytisk ådra, är lösningsorienterad och tycker om att förbättra processer och arbetssätt. Med ett pedagogiskt och professionellt bemötande skapar du trygghet och förtroende i kontakten med både chefer och medarbetare.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Talent Malin Lindqvist. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-05-24.
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Kontakt
Malin Lindqvist malin.lindqvist@sjr.se 076-647 16 56 Jobbnummer
9870651