Löneadministratör till stort bolag - Norra Stockholm
2026-04-22
Det här är en möjlighet att kliva in i en central funktion där du inte bara administrerar - du bidrar till att bygga stabilitet, kvalitet och framtid.
Rollen är placerad i Norra Stockholm och kombinerar löneadministration med inslag av HR. Här får du arbeta nära beslutsfattare, med korta vägar, högt tempo och stor påverkan på hur arbetet formas framåt.
Det är en hands-on roll där du gör skillnad direkt - samtidigt som du får växa in i helheten.
Vad du kommer att göra:
Du blir en viktig del av lönearbetet och avlastar i den dagliga processen. Fokus ligger på:
Löpande löneadministration
Hantering av tjänstemannalöner (med tiden)
Kontroll av underlag, avtal och rapportering
Stöd i hela löneflödet - från input till färdig lönekörning
Reseräkningar och enklare ekonomirelaterade uppgifter
Viss uppföljning och analys i Excel
Utöver detta finns möjlighet att ta en aktiv roll inom HR, exempelvis:
Administrera nyanställningar
Stötta i rekrytering (search, urval, intervjuer)
Hantera praktiska kontorsuppgifter
Rollen formas delvis efter din nyfikenhet och drivkraft.
Här räcker det inte att följa en manual
Lönearbetet här kräver mer än att "göra rätt steg i rätt ordning".
Du behöver förstå varför.
Organisationen omfattar flera bolag och olika kollektivavtal. Det innebär att detaljer spelar stor roll - och att du behöver vara trygg i att:
Kontrollera vad som gäller i varje situation
Tänka ett steg längre
Fånga upp avvikelser innan de blir problem
Det är just där du kommer göra skillnad.
Vem vi tror att du är
Du har troligen arbetat 1-2 år med hela löneprocessen, gärna på ett större bolag och har hunnit få en grundförståelse för hela processen.
Men viktigast är inte exakt vad du gjort - utan hur du tänker.
Vi söker dig som:
Är nyfiken och vill förstå på djupet
Vågar fråga "varför?"
Ser misstag som en chans att lära
Är prestigelös och hugger i där det behövs
Har skinn på näsan och uppskattar tydlig kommunikation
Vill bli riktigt bra på det du gör
Detta är ett konsultuppdrag med start omgående och tolv månader framåt. Men stor chans till att bli överrekryterade av kund.
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
