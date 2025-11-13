Löneadministratör till Personalservice Region Sörmland
Nyköping
Personalservice - en del av Regionservice.
Vi är en flexibel och nytänkande serviceorganisation som skapar värde för Region Sörmland. Regionservice erbjuder stödtjänster inom bland annat fastigheter, inköp, löne- och fakturahantering, administration och verksamhetsnära service.
Personalservice ansvarar för lön, pension och systemförvaltning av Heroma. Vi möjliggör effektiva HR-processer och en ändamålsenlig verksamhet. Teamet består av tolv medarbetare med kontor i Eskilstuna och Nyköping.
Vi är på en utvecklingsresa - med fokus på kompetensväxling, vision, mål och arbetssätt. Nu söker vi nya kollegor inom löneadministrationen som vill vara med och forma framtiden tillsammans med oss.Arbetsuppgifter
Som löneadministratör blir du en viktig del av vårt team på sex personer inom gruppen Lön och Pension. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att skapa trygghet och kvalitet i löneprocessen.
I rollen ingår
• Handläggning av löner och pensionsfrågor.
• Service och rådgivning till chefer.
• Att ge tydlig och pedagogisk information.
Vi söker dig som är självgående, har hög integritet och kan hantera känslig information med professionalism. Du har en stark servicekänsla, är lösningsorienterad och ser helheten i verksamheten. Hos oss är samarbete nyckeln - vi jobbar i team och värdesätter att du delar med dig av kunskap och bidrar till utveckling.
Din kompetens
Vi söker dig som har
• Utbildning från yrkeshögskola inom lön eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
• Erfarenhet som handlägga / löneadministration.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande är
• Erfarenhet av Heroma.
• Erfarenhet av pensionsadministration.
• Kunskap om lagar, avtal och regelverk inom HR-området.
Hos oss får du en roll med stort ansvar, nära samarbete och möjlighet att utvecklas i en organisation som är på en spännande förändrings resa.
Anställningsform
Tillsvidareanställning om 100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort Nyköping.
Information om tjänsten lämnas av
Chef Personalservice, Marie Persson, 076-720 01 91, marie.persson@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-30.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
