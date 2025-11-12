Löneadministratör till kombinerad roll inom lön och ekonomi
Wise Professionals AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Professionals AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill ta nästa steg i din karriär och är intresserad av en långsiktig lösning. Uppdraget är ett konsultuppdrag via Wise Professionals på heltid, med en löptid på sex till åtta månader och start omgående. För rätt kandidat finns även möjlighet att påbörja uppdraget i december eller januari. Uppdraget erbjuder mycket goda chanser till fortsatt anställning hos kunden. Vi ser helst att du vill bli anställd och vill bygga något långsiktigt tillsammans med oss och kunden.
Vår kund har sitt kontor i trevliga lokaler på södra sidan av stan och erbjuder en flexibel hybridlösning, där du arbetar tre dagar i veckan på kontoret och resterande dagar hemifrån.
Ditt uppdrag
I den här rollen får du arbeta brett och varierat med både lön och ekonomi - perfekt för dig som trivs i en kombinerad tjänst där du får ha helhetsansvar och bidra till ordning och struktur i vardagen.
Som löneadministratör ansvarar du för hela löneprocessen, från start till mål. Du säkerställer att ca 200 löner betalas ut korrekt och i tid, hanterar frånvaro, förmåner och rapportering till myndigheter som Collectum, FORA och Försäkringskassan. Du är också ett viktigt stöd till chefer och medarbetare i frågor som rör lön och anställning.
Utöver lönearbetet kommer du även att stötta ekonomiavdelningen. Det innebär att du arbetar med kund- och leverantörsreskontra, fakturering, betalningar och löpande bokföring. Du bidrar till att ekonomiflödet fungerar smidigt och hjälper till vid bokslut när det behövs.Publiceringsdatum2025-11-12Bakgrund
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av självständigt lönearbete och känner dig trygg i att arbeta i Agda. Du är van att äga dina uppgifter från början till slut och trivs med att arbeta självgående, samtidigt som du gärna samarbetar med andra när det behövs. Du har god kunskap om svenska lagar, avtal och regelverk inom lön, semester, pension och försäkringar. Eftersom mycket av lönearbetet fortfarande sker manuellt får du en unik möjlighet att verkligen äga dina uppgifter, säkerställa kvalitet i varje steg och komma med förslag på förbättringar.
Du har troligen en utbildning inom lön och/eller ekonomi och har goda kunskaper i Excel. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat med kund- och leverantörsreskontra, fakturering eller löpande bokföring, men behöver inte vara självgående i det - viktigast är att du har intresse och vilja att utveckla dina ekonomikunskaper vidare.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och strukturerad. Du har lätt för att anpassa dig när förutsättningar förändras, och du ser möjligheter snarare än hinder. Du är serviceinriktad, kommunikativ och prestigelös, med en naturlig vilja att bidra till god stämning och effektivitet i teamet.
När du blir en av oss
Som konsult hos oss lovar vi den bästa tiden i din karriär. Du kommer från dag ett att komma in i ett sammanhang som ger dig en snabb utveckling i karriären, samtidigt som du får vara med och påverka framtidens arbetsplatser. Välkommen till en värld full av möjligheter! Läs mer om livet som konsult vi oss här!
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald i bakgrund, erfarenhet och synsätt berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation med ledstjärnorna nyfiken - modig - proffsig. Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Professionals AB
(org.nr 556761-2865) Arbetsplats
Wise Professionals Jobbnummer
9600121