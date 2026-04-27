Löneadministratör till etablerad aktör inom livsmedelsbranschen i Rotebro
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Adecco söker nu en noggrann och driven HR- och lönespecialist till ett uppdrag hos en av våra kunder. Företaget är en etablerad aktör inom livsmedelsbranschen och befinner sig i en spännande tillväxtfas. Du blir en del av ett engagerat HR-team och arbetar i en bred roll med fokus på löne- och HR-administration.
Tjänsten är placerad i norra Stockholm och du kommer att arbeta i ett shared service center som stöttar flera bolag i Sverige.Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du nära en lönespecialist och bidrar till att säkerställa en effektiv och korrekt lönehantering. Du kommer bland annat att:
Säkerställa att tidrapporter är attesterade i tid
Granska och hantera reseräkningar
Arbeta med löpande löneadministration
Hantera tjänstepensioner och förmåner
Säkerställa korrekt hantering av lönearter och anställningsformer
Registrera och uppdatera uppgifter i lönesystem
Ge support och service till medarbetare och chefer
Mellan löneperioderna stöttar du även inom HR-administration, exempelvis:
Dokumentation och personalrelaterad administration
Statistik och rapportering
Frågor kopplade till kollektivavtal
Onboarding och offboarding
Arbetsgivarintyg, försäkringar och pensioner
Kontakt med myndigheter
Du kan även få möjlighet att delta i rekryteringsprocesser, exempelvis genom att:
Ta fram jobbannonser
Screena kandidater
Genomföra telefonintervjuer
Ta referenser
Rollen kan även innefatta vissa praktiska uppgifter kopplade till kontoret.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
1-2 års erfarenhet av lönearbete
Erfarenhet av administrativt arbete och god systemvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Arbetat med olika kollektivavtal
Erfarenhet av lönehantering för både tjänstemän och kollektivanställda
Erfarenhet av HR-arbete
Arbetat i lönesystemet Flex
Som person är du:
Noggrann, strukturerad och tålmodig
Serviceinriktad och hjälpsam
Ansvarstagande och proaktiv
En lagspelare som trivs i ett prestigelöst samarbete
Du har ett analytiskt tänk och en förmåga att identifiera avvikelser samt hitta lösningar. Du trivs i en roll där du får stötta andra och bidra till förbättringar i arbetssätt och processer.
Om uppdraget
Vår kund erbjuder en stabil och utvecklande arbetsmiljö med tydliga rutiner, bra introduktion och möjlighet att successivt ta större ansvar. Du blir en del av ett företag med stark laganda, där samarbete, utveckling och engagemang står i fokus.
Tjänsten är placerad i norra Stockholm, med tillgång till förmåner såsom friskvårdsbidrag och andra personalförmåner.Så ansöker du
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
