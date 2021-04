Löneadministratör till e-handelsbolaget Jollyroom i Göteborg - Jollyroom AB - Ekonomiassistentjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Jollyroom AB

Jollyroom AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg2021-04-08Jollyroom etablerades år 2010 och är Nordens ledande barn- och babybutik på nätet. Vi befinner oss i stark tillväxt och är ett av de snabbaste växande bolagen inom e-handeln i Europa. Vi servar idag fler än 2 000 000 kunder och har allt för barnen mellan 0 till 12 år samt ett heltäckande sortiment för gravida. I vårt 75 000 kvm stora lager, med över 35 000 artiklar finner barnfamiljen både välkända och nya varumärken. Ett brett sortiment, en tillgänglig webbutik, snabba leveranser och kunnig kundservice är våra grundpelare som gör Jollyroom till det självklara valet i barnfamiljens vardag. I Göteborg ligger Campus Jollyroom, här finns ett stort nybyggt kontor, flera moderna lager, showroom för våra kunder samt gym och restaurang för våra medarbetare. Vi har även ett kontor i Umeå samt en fysisk butik i Stockholm Kungens Kurva. Vår personalstyrka växer löpande och utgör i dagsläget 500 fantastiska medarbetare, 300 medarbetare arbetar på heltid och resterande på behovsbasis. Möjligheten till expansion och framgång har aldrig varit större. Efter att ha vunnit nr. 1 positionen på den Nordiska marknaden har vi nu påbörjat expansionen in i Europa. På sikt skall Jollyroom bli den ledande aktören inom barn- och baby på nätet i Europa. Vi skall ge europeiska konsumenter den bästa upplevelsen. Vi är med i matchen för att vinna.Löneadministratör till JollyroomÅr 2020 blev ett starkt tillväxt- och lönsamhetsår för Jollyroom och vi startar det nya året med en hög försäljningstakt. Vi har en spännande tid framför oss då fler och fler nya kunder hittar vägen till våra nätbutiker. I takt med vår tillväxt har det skapats ett behov av att stärka upp vårt HR- och löneteam med ytterligare en Löneadministratör, vars fokus kommer vara på lön- och personaladministration.Varje månad betalas det ut drygt 600 löner på Jollyroom och det är vi på HR/Lön som ansvarar för hela lönehanteringen. Vi som jobbar i teamet är HR-chef, HR generalister, HR assistenter och en Löneadministratör som alla längtar efter ännu en kollega. Vi söker efter ytterligare en person som har erfarenhet av lönehantering och som känner att det är dags för nya utmaningar på ett spännande företag. Den största delen av tjänsten innebär lönerelaterade arbetsuppgifter, men även HR-relaterade uppgifter såsom att utforma policys och ta fram nyckeltal för teamet ingår.Rollen som Löneadministratör innefattar uppgifter som:Lönekörning - från hantering av försystem till utbetalning av lön tillsammans med nuvarande LöneadministratörPersonaladministration så som ta fram avtal, arkivera och skapa policys utifrån behovRapportering till SCB och andra aktörerAtt förse teamet med statistik och nyckeltal enligt rutinerAnsvara för att vårt försystem och vårt lönesystem innehåller korrekt dataSvara på lönerelaterade frågor från chefer och medarbetareVi har Planday som försystem och Hogia Lön Plus som lönesystem. Våra medarbetare omfattas av Lager- och e-handelsavtalet, Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet.Vi söker dig som:Har en utbildning inom lönJobbat med Hogia HandelLön Plus samt försystem (gärna Planday)Har minst tre års erfarenhet av löneadministration från A till Ö i en vinstdrivande verksamhet med minst 500 löner/månadÄr intresserad av lön, administration och statistikHar mycket goda kunskaper i ExcelVill göra rätt och jobbar fokuserat för att säkerställa att våra Jollyroomare får rätt lönTidigare har jobbat med våra kollektivavtal (meriterande)Den viktigaste egenskapen för denna tjänst är noggrannhet. Vi har i dagsläget mindre än 1 % fel på våra löner, mycket tack vare duktiga och utbildade chefer samt noggranna och kompetenta personer som jobbar operativt med lönekörningen. Du är prestigelös och kan ena dagen arkivera avtal för att nästa hjälpa en HR generalist med en excelfil över personalomsättningen på en viss avdelning. För att trivas i teamet behöver du vara positiv och driven; vi identifierar oss som doers och hjälps åt för att nå våra mål.Vi erbjuder:Entreprenörsdriven verksamhet med hög utvecklingstakt i en spännande framtidsbranschGoda möjligheter att växa med bolagetStort eget ansvar med möjlighet att utforma organisation och processerUngdomlig och pulserande miljöKollektivavtal för alla anställdaFriskvårdsbidragPlacering nära Göteborg; 15 minuter med bil till cityUpplägg och kontakt:Start: Snarast möjligtOmfattning: Heltid (6 månaders provanställning tillämpas)Placering: Göteborg, Sörredsvägen 111. I november flyttade hela verksamheten till nybyggda Campus Jollyroom i Sörred; Nordens största e-handelscentrum. På Campus Jollyroom finns ett stort modernt kontor, flera logistikanläggningar, showroom för våra kunder samt restaurang och gym för alla medarbetare.Kontakt & frågor: Närmsta chef Nicole Berger på HR via nicole.berger@jollyroom.se Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi tester, referenstagning och bakgrundskontroll.Vi arbetar löpande med rekryteringen, var gärna snabb med din ansökan.Vi undanber oss samtal från rekryterings- och annonsleverantörer.Blev du ännu mer nyfiken på Jollyroom? Nedan finner du våra senaste PR-meddelanden där du kan läsa mer:Vi sålde varor för 300 miljoner i november -> https://dagenslogistik.se/90-procents-tillvaxt-for-jollyroom/ Vi anställde 200 personer inför julhandeln -> https://www.ehandel.se/jollyroom-fick-5000-ansokningar-raknar-med-en-halv-miljon-order Vi vann årets logistiketablering 2020 -> https://intelligentlogistik.com/nyhetsflode/fastigheter/jollyroom-gor-arets-logistiketablering-2020/ Varaktighet, arbetstid2021-04-08Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-15Jollyroom AB5677760