Löneadministratör Med Inriktning På Nordiska Löner
2025-08-19
Vill du ansvara för en bred och utvecklande roll inom löneadministration med fokus på Norge och övriga Norden?Publiceringsdatum2025-08-19Om företaget
Bolaget är en ledande aktör inom digitalisering och IT-tjänster med verksamhet över hela Norden. Organisationen har en stark kultur präglad av samarbete, öppenhet och långsiktighet, där medarbetarna ges möjlighet att utvecklas i takt med att verksamheten växer.Arbetsuppgifter
Som löneadministratör kommer du att ha ett helhetsansvar för hantering av cirka 180 löner, varav cirka 100 i Norge. Du blir en nyckelperson i att säkerställa att löneprocesserna fungerar smidigt och korrekt, med särskild tonvikt på den norska marknaden. Rollen innebär ett nära samarbete med HR, ekonomi och ledning, samt ett ansvar för att hålla dig uppdaterad kring relevanta lagar och regelverk inom området
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Självständigt hantera löneadministration för medarbetare i Sverige och Norge.
• Ansvara för löpande lönekörningar, avstämningar och rapportering.
• Administrera och kvalitetssäkra processer i lönesystemet Xledger (för Norge).
• Tolka och tillämpa gällande arbetsrättsliga regler och kollektivavtal.
• Ge stöd och rådgivning till chefer och medarbetare i frågor kopplade till löner och förmåner.
• Bidra till utveckling och effektivisering av rutiner och processer inom löneområdet.Profil
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av löneadministration, gärna i en nordisk kontext. Du har goda kunskaper i norsk lönehantering och är van vid att arbeta i Xledger eller liknande system. För att lyckas i rollen behöver du ha god förståelse för lagar, avtal och praxis på både svensk och norsk arbetsmarknad. Som person är du noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team.
Framgångsfaktorer
• Djupgående kompetens inom löneadministration, särskilt med fokus på Norge.
• Erfarenhet av systemstöd och digitala verktyg för lönehantering.
• Förmåga att kombinera hög noggrannhet med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
• Stark kommunikativ förmåga på svenska och engelska, med fördel även norska.
Resultat är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin (https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/).
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, 100%
Placering: Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Tina L Kimming, 0723 090877
Sista ansökningsdatum: 2025-09-19
Detta är ett konsultuppdrag på där du blir anställd hos oss på Resultat AB och uthyrd till vår kund.
Låter detta som en intressant utmaning? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker
löpande då tjänsten ska tillsättas inom kort. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Tina L
Kimming, 0723 090877
