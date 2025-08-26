Löne-/redovisningskonsult till Luminor Revision Älmhult
Baker Tilly Luminor Revision AB / Redovisningsekonomjobb / Älmhult Visa alla redovisningsekonomjobb i Älmhult
Vi växer - Löne-/redovisningskonsult till Luminor Revision Älmhult
Luminor Revision är en medelstor revisionsbyrå i Kronobergs län med kontor i Växjö, Älmhult och Markaryd. Hos oss får du chansen att arbeta med en stor variation av kunder och uppdrag samtidigt som du själv får möjlighet att påverka din utveckling. Vi har en prestigelös företagskultur där alla anställda hjälps åt för att bistå våra kunder på bästa sätt. Dessutom är vi övertygade om att en bra balans mellan arbetsliv och fritid ger det bästa resultatet både för våra medarbetare och för oss som företag.
Nu söker vi löne-/redovisningskonsult till vårt kontor i Älmhult. Vi söker dig som har några års erfarenhet av löneadministration och gärna grundläggande redovisningskunskaper. Hos oss får du arbeta med löneadministration till byråns kunder som verkar inom olika branscher. Det innebär att du kommer att arbeta med lönehantering och rådgivning i lönefrågor och processer i samverkan med våra erfarna lönekonsulter. I kombination till detta även löpande bokföring och tillhörande rådgivning.
Du bör vara öppen och social som person, gilla att skapa relationer och bygga nätverk, vara lösningsorienterad samt ha ett affärsmässigt tänk. I första hand söker vi dig med erfarenhet av arbete inom lönehantering och vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller löneadministration. Har du kunskaper inom redovisning i kombination till detta är det meriterande.
Baker Tilly Luminor Revision AB trading as Luminor Revision is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd.,the members which are independent legal entities. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: jobb@luminor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lönekonsult". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Baker Tilly Luminor Revision AB
(org.nr 559270-3200), http://www.luminor.se
Drottninggatan 2 (visa karta
)
343 30 ÄLMHULT Kontakt
Amanda Rickardsson amanda.rickardsson@luminor.se 073-145 21 59 Jobbnummer
