Löne- & HR specialist till kund i Flen

Vill du arbeta i en internationell och växande organisation där du får kombinera lön, HR och arbetsrätt i en central roll?
Vi söker nu en Payroll & HR Specialist för vår kunds räkning i Flen. Här blir du en nyckelperson i att säkerställa korrekta löneprocesser och ge stöd till både chefer och medarbetare i HR-relaterade frågor.
Om rollen
I rollen som Payroll & HR Specialist ansvarar du för löneprocessen tillsammans med vår externa lönepartner, för cirka 200 anställda i en fabriksmiljö. Du hanterar även frågor kopplade till anställningar, avtal, förmåner, frånvaro och personaldata.
Rollen innehåller både operativa och strategiska inslag och ger dig möjlighet att utvecklas inom HR-området i en dynamisk miljö med fokus på utveckling och förbättring.
Du är en naturlig kontaktperson för både medarbetare och ledning på plats i Flen och deltar aktivt i samverkan med fackliga parter samt i lokala HR-projekt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
* Ansvara för löneprocessen och kvalitetssäkra löneunderlag
* Säkerställa att uppgifter kring anställningar, förmåner och förändringar rapporteras korrekt
* Hantera hela anställningscykeln - från onboarding till avslut
* Stödja chefer i HR-frågor såsom arbetsrätt, rehabilitering, ledighet och prestation
* Förbereda och delta i fackliga förhandlingar samt samverkansmöten
* Skapa och administrera anställningsavtal och övrig HR-dokumentation
* Delta i utveckling och implementering av HR-processer och policys
* Följa upp och planera utbildningsinsatser
Vi söker dig som har
* Eftergymnasial utbildning inom lön, HR eller motsvarande erfarenhet
* Minst 2-3 års erfarenhet av löneadministration, gärna med erfarenhet av kollektivanställda och skiftarbete
* God kunskap i svensk arbetsrätt och kollektivavtal (tjänstemän och arbetare)
* Erfarenhet av HR-system, gärna Workday och Promark
* Vana vid fackliga kontakter och förhandlingar
* Goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift
* Noggrann, serviceinriktad och trygg i din yrkesroll
Vi erbjuder
Du blir en del av ett engagerat HR-team inom en global verksamhet som befinner sig i en spännande utvecklingsfas.
Vi erbjuder en arbetsplats med stark teamkänsla, där du får möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till vår framtida framgång.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning, på heltid med placering i Flen. Kontoret ligger nära tågstationen, vilket gör det enkelt för dig som pendlar!
Ansökan
