Loktekniker - håll tågen rullande med oss i Notviken

EuroMaint Rail AB / Grovarbetarjobb / Luleå
2025-11-03


Vill du arbeta med teknik som verkligen gör skillnad?
På Euromaint i Luleå (Notviken) är du en viktig del av framtidens hållbara transporter. Som loktekniker arbetar du med underhåll, felsökning och reparation av lok - och bidrar till att tågen rullar tryggt, punktligt och effektivt varje dag.
Din roll
I rollen som loktekniker får du ett varierat och praktiskt arbete där du:
* Utför underhåll, felsökning och reparation av lok
* Diagnostiserar tekniska problem och hittar lösningar
* Dokumenterar arbetet och bidrar till en säker arbetsmiljö
* Arbetar nära kollegor som delar ditt teknikintresse och din noggrannhet

Här får du använda din tekniska kompetens i en miljö som präglas av samarbete, säkerhet och utveckling.
Vi tror att du har:
* Gymnasieutbildning inom industri, el eller fordonsteknik
* Erfarenhet av fordonsmekanik eller tekniskt underhåll
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Datorvana och en strukturerad arbetsstil

Det är meriterande om du även har:
* Erfarenhet av ellok eller diesellok
* Kunskap inom lean production
* Ett genuint teknikintresse och en vilja att växa med oss

Vi erbjuder
Hos Euromaint får du både trygghet och utveckling:
* Friskvårdsbidrag och ersättning för vårdkostnader
* Kompetensutveckling och interna utbildningar
* Möjlighet att växa inom företaget - i Sverige och internationellt
* Ett engagerat team med stark sammanhållning

Omfattning & placering
Plats: Notviken, Luleå
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare (6 månaders provanställning)
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket ställer krav på genomförd och godkänd hälsoundersökning innan anställning.
Rekryteringsprocess
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs Master-testerna OPTO och CORE, samt bakgrunds- och ID-kontroll innan anställning.
Publiceringsdatum
2025-11-03

Så ansöker du
Ansök via vår hemsida senast 30/11. Urval sker löpande - vänta därför inte med din ansökan!

Frågor om tjänsten?
Kontakta: Jörgen Sundström - Jorgen.Sundstrom@euromaint.com

Om Euromaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder. Hos oss arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. Euromaint har en omsättning på ca 1 500 MSEK och cirka 1000 medarbetare (2021). Euromaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.

Arbetsgivare
Euromaint Rail AB (org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/

Kontakt
Jörgen Sundström
+46706742541

