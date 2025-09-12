Lokreparatör - håll tågen rullande med oss i Svartön
EuroMaint Rail AB / Grovarbetarjobb / Luleå Visa alla grovarbetarjobb i Luleå
2025-09-12
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EuroMaint Rail AB i Luleå
, Umeå
, Vännäs
, Sundsvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Är du teknikintresserad och vill arbeta med tåg? Hos Euromaint i Luleå får du jobba med underhåll, felsökning och reparationer av lok i en verksamhet där erfarenhet och noggrannhet värderas högt.
Om rollen
Som lokreparatör arbetar du med underhåll, felsökning och reparation av lok. Du ansvarar för att hitta och åtgärda tekniska problem, dokumentera arbetet och bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö.
Vi söker dig som har:
* Gymnasieutbildning inom industri, el eller fordonsteknik
* Erfarenhet av fordonsmekanik
* Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
* Datorvana och strukturerad arbetsstil
Bra att ha:
* Erfarenhet av ellok eller diesellok
* Kunskap inom lean production
* Stort teknikintresse och vilja att utvecklas
Förmåner & erbjudande
Vi erbjuder dig:
* Friskvårdsbidrag
* Ersättning för läkarkostnader och medicin upp till högkostnadsskydd
* Kompetensutveckling och interna utbildningar
* Goda karriärmöjligheter, både i Sverige och internationellt
Plats & omfattning
* Plats: Svartön, Luleå
* Omfattning: Heltid
* Form: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Rekryteringsprocess
Som en del av vår process genomför vi Master-testerna OPTO och CORE. Vi gör även bakgrundskontroll och ID-kontroll innan anställning.Publiceringsdatum2025-09-12Så ansöker du
Ansök via vår hemsida senast 5/10. Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Frågor om tjänsten? Kontakta:Tobias Axelsson: Tobias.Axelsson@euromaint.com
Våra värderingar
* Professionalism - vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat.
* Förtroende - vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda.
* Hållbarhet - vi tar ansvar för människor, miljö och framtid.
Om Euromaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som säkerställer tillförlitlighet och livslängd för alla typer av spårburna fordon - från passagerartåg till godsvagnar. Vi finns på flera orter från Luleå till Malmö och är idag cirka 1 000 medarbetare med en omsättning på ca 1,5 miljarder SEK (2021). Sedan 2019 ingår vi i den spanska tågtillverkaren CAF. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3941-43645765". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tobias Axelsson (+46) 70 1804069 Jobbnummer
9505695