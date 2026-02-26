Lokförare - Vikariat 1,5 år (med möjlighet till förlängning)
Tågfrakt Produktion Sverige AB / Lokförarjobb / Falköping Visa alla lokförarjobb i Falköping
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tågfrakt Produktion Sverige AB i Falköping
Är du lokförare med erfarenhet inom godstrafik? Vill du arbeta i ett sammansvetsat team med stort engagemang och hög självständighet? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig
Vi söker en lokförare på heltid för ett vikariat på 1,5 år, med start enligt överenskommelse. Tjänsten innebär varierande arbetstider som inkluderar både dag/kväll och nattarbete, såväl vardag som helg.
Rollen kräver noggrant säkerhetstänk och en hög grad av flexibilitet.
Du blir en del av ett välfungerande team som bidrar till att Tågfrakt levererar pålitliga transporter och tjänster till våra kunder
Det finns goda möjligheter till förlängning efter vikariatets slut.
Tågfrakt AB är ett järnvägsföretag med fokus på pålitliga och effektiva godstransporter.
Vi är idag ett fristående bolag som ingår i Sandahlskoncernen. Vår verksamhet utgår från Marjarp Terminal i Falköping och vi arbetar dagligen för att bidra till hållbara transportlösningar.
Vi är ett engagerat och sammansvetsat företag där alla bidrar till helheten. Våra lokförare är självgående, ansvarstagande och professionella, och vi värdesätter samarbete, flexibilitet och hög säkerhetsmedvetenhet.
Vår trafik sträcker sig idag mellan Göteborg, Falköping, Hallsberg och Eskilstuna
Vi söker dig som:
Har giltig lokförarbehörighet
Är behörig för TSM Växling
Har erfarenhet av godstrafik
Är säkerhetsmedveten och noggrann
Trivs med självständigt arbete
Är flexibel och ansvarstagande
Erfarenhet av Rc4 och radiolokskörning är meriterande
Vi erbjuder:
Ett engagerat och stöttande team med både manliga och kvinnliga kollegor
Självständigt och varierande arbete
Fast lön enligt kollektivavtal
Fast schema
En arbetsplats med korta beslutsvägar
Möjlighet till förlängning
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan med bifogande kopior på
• Förarbevis (fram och baksida)
• Legitimation (fram och baksida)
• Kompletterande intyg
• Ditt senaste läkarutlåtande
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt till erica.nordstrom@tagfrakt.se
Sista ansökningsdagen är 28 mars
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
