Lokalvårdssamordnare till inköpsenheten, Gävle
2026-03-24
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Till vårt team av lokalvårdssamordnare vid Inköpsenheten söker vi nu en lokalvårdssamordnare som är strukturerad, flexibel och initiativtagande samt har en hög samarbets- och kommunikativ förmåga. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Inköpsenheten ansvarar för att säkerställa Polismyndighetens försörjning av varor, tjänster och byggentreprenader, exklusive IT-området. Det innebär att vi styr, stödjer och utvecklar myndighetens inköpsverksamhet och utifrån ett kategoribaserat strategiskt inköpsarbete planerar, anskaffar och följer upp myndighetens avtal och leverantörer. Inom vårt ansvarsområde ingår dessutom myndighetens materielförsörjning, centrala lager och användning av E-handel. Polismyndighetens årliga anskaffningsvolym är ca 7 miljarder kronor. Under de senaste åren har vi genomfört ett omfattande förändringsarbete i syfte att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig inköpsorganisation, robusta försörjningskedjor samt en effektiv användning av myndighetens resurser. Som en del av detta arbete, och i samverkan med myndighetens övriga verksamheter, pågår successivt ett införande av kategoristyrning som metod för inköpsarbetet.
Vi är ca 100 medarbetare med en geografisk spridning över landet där merparten har sin placering i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå. Vi rekryterar nu lokalvårdssamordnare med placering i Gävle.
Lokalvårdssamordnarna är organisatoriskt placerade i en grupp om 10 medarbetare vid inköpsenheten och ansvarar för ett eller flera geografiska områden.
Lokalvårdssamordnarens huvudsakliga uppdrag är att ansvara, samordna samt utveckla den befintliga lokalvårdsverksamheten i Polismyndigheten. Det innebär att du blir kravställare mot våra leverantörer, då Polismyndigheten köper in lokalvården som tjänst. Du arbetar även med affärsrelaterad och kommersiell uppföljning. Arbetet kräver därför regelbunden intern kontakt för uppföljning, utveckling och anpassning av beställda tjänster utifrån verksamhetens behov. Här får du möjlighet att skapa goda relationer inom verksamheten då du i ditt/dina tilldelade geografiska områden ansvarar självständigt för att arbetet utförs i enlighet med gällande lokalvårdsavtal. Genom aktivt samarbete driver du affärs- och leverantörsutveckling inom dina områden.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
Genomföra regelbundna kvalitetskontroller avseende lokalvård
Följa upp eventuella brister i utförandet av lokalvård
Vara inköpsenhetens kontaktyta mot berörda polisområden avseende lokalvårdsverksamheten
Bistå i arbetet med behörighets- och säkerhetskontroller avseende lokalvårdsleverantörens personal
Genomföra justeringar i löpande lokalvårdsavtal enligt gällande avtalsvillkor som på grund av verksamhetens behov av servicenivå förändras över tid
Vara kravställare och stöd för den strategiska inköparen vid nya lokalvårdsupphandlingar såsom exempelvis framtagning av grunduppgifter och krav.
Introducera leverantörer avseende gällande rutiner och regler som anknyter till entreprenadens fullgörande
Kontrollera att leverantören tillhandahåller överenskommen lokalvårdsutrustning och förbrukningsmaterial
Det förekommer resor i denna tjänst.
Gymnasieexamen
Minst 3 års erfarenhet från lokalvårdsverksamhet med kvalitets- eller processansvar
Inneha yrkesbevis/ certifikat enligt PRYL, SRY eller likvärdig
B-körkort, då resor förekommer i arbetet
God förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt på svenska
God datorvana
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av offentlig upphandling och avtalsuppföljning inom området
Arbetsuppgifterna ställer krav på flexibilitet och lösningsfokus där du har lätt för att snabbt ändra och anpassa ditt syns- och förhållningssätt. Vidare kräver arbetet att du har en känsla för struktur och då planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt inom satta tidsramar. Vi tror att du är bra på relationsskapande och därmed är social, utåtriktad och bra på att skapa yrkesmässiga relationer. Du behöver kunna anpassa din kommunikation efter situation och inte vara rädd för att ta obekväma samtal. Vi nätverkar mycket med andra verksamheter inom olika områden och har ett verksamhetsövergripande perspektiv där du kan se helheten. Du behöver vara initiativtagande och driven för att självständigt styra din arbetsdag ut efter givna ramar.
Vi lägger stor vikt vi personliga egenskaper och personlig mognad.
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Marie Lundberg 010-565 25 90, marie.lundberg@polisen.se
Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Mirjana Daneskär mirjana.daneskar@polisen.se
Fackliga företrädare
Monica Veberg Seko Polisen 070-549 11 35, Linnéa Hjälm ST Fackförbund 010-567 54 95
Fackliga företrädare för SACO, Polisförbundet via polismyndighetens växel 11414
Övrig information
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Ansökan sker via arbetsgivarens hemsida. Följ instruktionerna i annonsen för att skicka in din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
