Lokalvårdare-bli en del av en växande organisation
Rappa Städ AB / Städarjobb / Linköping Visa alla städarjobb i Linköping
2025-10-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rappa Städ AB i Linköping
Om Rappa Städ AB
Rappa Städ AB är ett modernt och framåtlutat städbolag som levererar professionella städtjänster med fokus på kvalitet, hållbarhet och service i toppklass. Vi växer och söker nu en erfaren lokalvårdare som vill vara med och vidareutveckla vår verksamhet och driva våra uppdrag framåt tillsammans med engagerade kollegor.
Om rollen
Som lokalvårdare utför du städning hos kunder både själv och tillsammans i ett team med kollegor. Till största delen arbetar du med hemstädning, men också byggstädning, städning hos företag i deras lokaler, storstädning/fönsterputs/flyttstädning m.m. Ditt arbete präglas av känsla för finess, noggrannhet och ett engagemang för ditt arbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra hemstädning hos privatpersoner.
Utföra städning hos våra företagskunder i företagslokaler/butiker m.m.
Utföra byggstädning, storstädning, flyttstädning, fönsterputsning m.m.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från att utföra städuppdrag självständigt i såväl hemmiljö som i lokaler m.m.
Är lojal, strukturerad, lösningsorienterad och van att arbeta självständigt med hög stresstålighet.
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer.
Trivs med att arbeta fysiskt och har god arbetsmoral.
Har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande.
Trivs i en roll med mycket kundkontakt och varierande arbetsuppgifter.
Har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Har B-körkort.
Vi erbjuder
Ett varierande arbete i ett växande bolag med korta beslutsvägar.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
En familjär arbetsmiljö där engagemang, ansvar, lojalitet och kvalitet värdesätts.
Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev till anki@rappsglas.se
senast torsdagen den 30 oktober.
Urval sker löpande - vänta inte med att söka!
Vill du veta mer?
Kontakta Anki Rapp, VD Rappa Städ AB, på 0722-008650 eller besök oss på www.rappastad.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: anki@rappsglas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare/Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rappa Städ AB
(org.nr 559296-7391), http://www.rappastad.se
Blåsvädersgatan 7 (visa karta
)
585 73 LJUNGSBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ann-Catrin Rapp anki@rappsglas.se 0722-008650 Jobbnummer
9548753