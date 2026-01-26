Lokalvårdare/vaktmästare till Partille arena
Partille kommun / Fastighetsskötarjobb / Partille
2026-01-26
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Nu söker vi två lokalvårdare/vaktmästare till Partille arena, en mötesplats för kultur, nöje och idrott!
Partille arena är en ung arena med fina fräscha lokaler.
Hit tar du dig enkelt med kollektivtrafik, tåg eller buss. Tyngdpunkten på tjänsten kommer att ligga på lokalvård där du ser till att hålla Partille Arena i rent och snyggt skick. Du städar omklädningsrum, toaletter, korridorer, konferensrum och allmänna utrymmen så att våra besökare får en trevlig vistelse. Utöver lokalvård tillkommer viss del vaktmästeri såsom enklare reparationer, kontakt med bostadsbolag, beställningar mm. I rollen ingår ett kontaktmannaskap gentemot skolor, Partillebo och andra externa samarbetspartners.
I Partille Arena arbetar man i arbetslag om sex personer fördelade på olika tider. Oftast arbetar ni tillsammans men ibland förekommer ensamarbete. Vi erbjuder dig ett självständigt och varierat arbete där du tillsammans med arbetslaget planerar och organiserar din/er arbetsdag. Arbetstiderna är schemalagda dag- och kvällstid samt var tredje helg. Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet som lokalvårdare och/eller vaktmästare eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du erfarenhet från en liknande roll i idrottshall eller motsvarande ser vi det som meriterande. Är du dessutom utbildad fastighetstekniker/fastighetsskötare/vaktmästare eller inom lokalvård är det ett extra plus. Du behöver ha en god datorvana samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Tjänsten kräver B-körkort.
För den här tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi letar efter dig som har känslan för service vilket du visar genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Som lokalvårdare/vaktmästare planerar, organiserar och prioriterar du i ditt arbete på ett självständigt sätt. Du ser saker som behöver göras, tar egna initiativ och uppnår resultat. Du visar på ett gott omdöme genom ditt agerande och gör korrekta avvägningar och prioriteringar. För att passa i rollen kommunicerar du på ett tydligt sätt och har lätt för att ställa om vid förändrade omständigheter.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Vi tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. Ansökan görs via Varbi vårt rekryteringssystem. Har du skyddad identitet ska du dock inte skicka in din ansökan via systemet. Du tar istället kontakt med Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och ber att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av identitet och medborgarskap. Är du medborgare utanför Sverige, EU, ESS eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehålls-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/37". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
UF, Service och lokaler, Lokaldrift och transport , Vaktmästeri Kontakt
Mikael Hansson mikael.hansson@partille.se Jobbnummer
9703228