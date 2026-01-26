Lokalvårdare underhållsarbete i energisektorn
2026-01-26
MIAB söker lokalvårdare till arbete inom energisektorn under perioder för underhållsarbete i verksamheten. I rollen som lokalvårdare kommer du att planera, utföra, följa upp och kvalitetssäkra lokalvården på tilldelat område under pågående underhållsarbete i verksamheten. Lokalvårdare innebär kundkontakt vilket ställer höga krav på känslan för service med omtanke, som också är MIABs ledord.
Kunden bedriver en verksamhet som är i gång 24 timmar om dygnet så det kommer därför krävas att du har möjlighet att arbeta både dagar, kvällar och nätter. Detta innebär ett rullande skiftschema.
Svenska språket är ett krav med att kunna tala, läsa och kommunicera med enkelt språk.
Kunden bedriver en säkerhetsklassad verksamhet så samtliga kandidater kommer därför att behöva säkerhetsprövas. Se mer information nedan om vad detta innebär.
Omfattningen i det första underhållsarbete börjar under vecka 10 och avslutas vecka 14, ytterligare underhållsarbeten finns inplanerade vilket kan innebära ytterligare möjlighet att arbeta under dessa perioder.
Om dig
Du är kvalitetsmedveten, ordningsam, ansvarstagande och positiv. Du har lätt för att arbeta både individuellt samt i grupp. Vi söker dig som har erfarenhet av lokalvård. SRY eller likvärdig utbildning är meriterande.
Arbetslivserfarenhet
Krav 1 - 2 års erfarenhet
Språk
Svenska (krav), engelska (meriterande)
Kompetenser
Yrkesbevis SRY el. Yrkesbevis PRYL (meriterande)
Erfarenhet av att arbetat på skyddsobjekt (meriterande)
Viktigt information!
Detta är en säkerhetsklassad verksamhet därför genomgår samtliga kandidater en bakgrundskontroll.
Vad menas med säkerhetsprövning?
Kundens verksamhet är ett skyddsobjekt och när man ska arbeta på ett sådant ställe måste man genomgå en säkerhetsprövning innan anställningen påbörjas.
En säkerhetsprövning består av flera moment:
Du behöver lämna in intyg/betyg som styrker vad du har gjort de senaste fem åren och ange två referenser
Säkerhetssamtal. Under säkerhetsintervjun kommer vi kika på vad du har gjort de senaste fem åren, din ekonomiska situation, din familjesituation och andra relevanta delar för ett säkerhetsklassat arbete.
Som ett sista steg i säkerhetsprövningen skickas en registerkontroll. Det är SÄPO som genomför registerkontroller av personer som är placerade i säkerhetsklass i enlighet med säkerhetsskyddslagen
Om oss
Välkommen till ett företag där vi bryr oss om våra anställda och ser till att varje anställd förstår sin egen roll och målen för sitt arbete. Var och en av våra anställda har möjlighet att utvecklas och avancera i sin karriär enligt sina egna intressen. Vi uppmuntrar därför alla att kontinuerligt lära sig och utveckla sina färdigheter. Vi är prestigelösa, stöttar, lyssnar och inkluderar alla. Hos oss är trygghet nyckeln till framgång. Vi är ansvarstagande och professionella, prioriterar hållbarhet för en stabil ekonomi och miljö.
Vi är proaktiva och drivna, agerar med lyhördhet och ansvar gentemot förändringar. Med oss ges du möjlighet att växa och skapa din karriär med förtroende och stöd från ett inkännande och professionellt team. Ditt engagemang ger dig möjligheten att blomstra och utvecklas.
Kontaktinformation
Frågor om tjänsten besvaras av Rodrigo Prieto e-post: rodrigo.prieto@miabab.sePubliceringsdatum2026-01-26Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
MIAB är branschens största privatägda företag och ingår i MIAB Group. Genom en familjär omtanke som märks och syns i alla led växer vi inom Facility Services. Vi omsätter idag 1,8 miljarder SEK och är ca 4800 medarbetare. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och vi har 18 lokala kontor runt om i Sverige och Finland. N-Clean som varumärke och företag ingår i MIAB Group. MIAB levererar Städ- och facility service tjänster till företag och organisationer.
