Lokalvårdare, timanställning, till Lokalvårdsenhet i Ängelholm
Region Skåne, Regionservice / Vaktmästarjobb / Ängelholm Visa alla vaktmästarjobb i Ängelholm
2025-09-16
Gör skillnad. Varje dag.
Nu välkomnar vi dig som vill arbeta som lokalvårdare hos oss i Ängelholm och som vill bidra med ditt engagemang och arbetsglädje till vårt team. Tjänsten innebär att du arbetar som timanställd i Regionservice vilket betyder att du stöttar Lokalvårdsenheten med din kompetens i det dagliga arbetet. Det är ett arbete som erbjuder stor variation och omväxling.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Vi erbjuder timanställning i grunden. Det innebär att antal arbetstimmar i veckan kan variera.
I rollen som lokalvårdare arbetar du med städning och lokalvård av mottagningar, avdelningar, kontorsutrymmen och allmänna ytor. Även patientnära städ och smittstäd ingår.
Arbetet sker i sjukhusmiljö och du jobbar sida vid sida med bland annat sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och vaktmästare. I ditt dagliga arbete har du även kontakt med de patienter som vistas i lokalerna.
Då vi har verksamhet måndag till söndag kan arbetstiden innehålla både helg- och kvällstjänstgöring. Arbetstiderna kan variera från tidigast klockan 06.00.
Då de flesta pass börjar kl. 06.00 är det av största vikt att du kan vara på plats då arbetspasset börjar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är minst 18 år och har datorvana. Tjänsten kräver att du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har lokalvårdsutbildning, SRY, dansk hygienstandard, INSTA800 och/eller arbetslivserfarenhet inom lokalvård. Även tidigare erfarenhet av arbete inom lokalvård är meriterande.
Vi söker dig som brinner för att ge god service och som vill vara med och skapa en bra och trevlig vårdmiljö för Skånes patienter. Ett gott bemötande och en hög servicenivå har en avgörande betydelse för patientens sjukhusvistelse. Därför vill vi att du är positiv, tillmötesgående och har ett genuint intresse för lokalvårdsyrket. Det är också viktigt att du är ansvarstagande och noggrann i ditt arbete. Känner du igen dig på denna beskrivning så kommer vi att trivas tillsammans!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
