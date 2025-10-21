Lokalvårdare till Vattholma pastorat. Behovsanställning.
2025-10-21
Vattholma pastorat består av tre församlingar; Tensta, Lena och Ärentuna, med tätorterna Skyttorp, Vattholma och Storvreta. Vattholma pastorat är en del av Kristi världsvida kyrka som finns för alla människor. På Jesu uppdrag verkar vi i vår bygd och samlas till gemenskap och gudstjänst. I pastoratet arbetar ca 20 anställda tillsammans med många volontärer i olika roller mot vår gemensamma vision Vi vill vara en öppen gemenskap med möjlighet för alla att växa i tro för att tillsammans ta emot Jesu kärlek och ge den vidare. Omtanken om vår miljö finns med i vårt dagliga arbete och vi strävar efter att lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt.
Vi söker dig som vill arbeta extra med lokalvård i våra församlingsgårdar i Skyttorp, Vattholma och Storvreta.
Arbetsuppgifterna består främst av lokalstäd men enklare trädgårdsarbete utomhus kan förekomma.
Arbetet gäller behovsanställning och omfattningen varierar därför.
Krav för tjänsten
Du som söker
• delar våra kristna värderingar och omsorg om miljön
• är flexibel och har möjlighet att komma in till jobbet med kort varsel
• tycker om att möta människor och har lätt för att samarbeta med andra
• är ordningsam och tar eget ansvar för dina uppgifter
• har god fysik
• har körkort och tillgång till egen bil
Intresse för utemiljö är meriterande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: jenny.storm@svenskakyrkan.se Arbetsgivare Vattholma Pastorat
(org.nr 252003-2091)
Ärentunavägen 3 (visa karta
743 30 STORVRETA Körkort
Pastorsexpedition Ärentuna Kontakt
Kanslist
Jenny Storm jenny.storm@svenskakyrkan.se 018-36 62 10 Jobbnummer
9567613